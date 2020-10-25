Депутат от "Оппоблока" набросился на журналистку на Днепропетровщине: что известно
Действующий депутат от "Оппозиционного блока" Терновского горсовета в Днепропетровской области Виталий Айзатулов напал на журналистку прямо на избирательном участке. Она уже написала заявление в полицию. Айзатулов баллотируется от "Слуги народа" на местных выборах.
Жертвой депутата стала редактор городской газеты "Вести Терновки" Алена Поддуева. Об этом сообщает Национальный союз журналистов.
К теме Огромные очереди и схватка между ромами: как голосуют на Закарпатье – фото
Что известно о конфликте между депутатом и журналисткой
- Журналистка зафиксировала массовое присутствие на избирательных участках Терновки лиц с удостоверением "внештатных корреспондентов" Павлоградской газеты "Бегемот". Во время попытки выяснить, что это за люди, на Алену Поддуеву набросился депутат городского совета Виталий Айзатулов. Он пока никак не прокомментировал инцидент.
- Она подала заявление в местный отдел полиции из-за препятствования журналистской деятельности и проинформировала Национальный союз журналистов Украины.
Хватал меня за руки и толкал, пытался выбить из рук мой мобильный телефон, которым я вела съемку,
– рассказала журналистка.
Заявление журналистки в полиции / Фото с сайта Национального союза журналистов
Как выбирают местных кандидатов и мэров / Инфографика 24 канала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter