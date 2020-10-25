Жертвой депутата стала редактор городской газеты "Вести Терновки" Алена Поддуева. Об этом сообщает Национальный союз журналистов.

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Хватал меня за руки и толкал, пытался выбить из рук мой мобильный телефон, которым я вела съемку,

– рассказала журналистка.



Заявление журналистки в полиции / Фото с сайта Национального союза журналистов

Обратите внимание! Полиция открыла уже более 30 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты, когда люди пытались вынести свой бюллетень или повредить его.

Больше о нарушениях во время выборов читайте по ссылке.