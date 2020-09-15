Депутат ОПЗЖ призвал провести "днепровский референдум": возьмется ли за него СБУ
В Днепре расклеили по всему городу рекламные билборды депутата и председателя фракции ОПЗЖ Днепровского горсовета Сергея Никитина. На них он призывает к проведению в городе какого-то референдума.
Местные депутаты уже попросили Службу безопасности проверить законность таких призывов. Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО" со ссылкой на внефракционную депутатку Днепровского горсовета Анастасию Староскольцеву.
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Что известно о билбордах ОПЗЖ в Днепре
Плакаты разместили с надписью: "Городу нужен днепровский референдум".
22 июля на сессии горсовета глава фракции "Европейская солидарность" Камиль Примаков обратился к начальнику СБУ Днепропетровщины с просьбой объяснить, насколько заявления с билбордов о проведении "днепровского референдума" являются законными.
Я хотел бы напомнить, что Днепр был форпостом, который остановил "русскую весну". Любые шаги, чтобы расшатать ситуацию, объявить референдумы, будут жестко останавливаться,
– сказал депутат на заседании горсовета.
Секретарь горсовета ответил ему, что аппарат оформит это заявление соответствующим обращением.
Как билборды комментирует сам Никитин
Впоследствии эту рекламу в Днепре прокомментировал сам депутат Сергей Никитин. По его словам, ОПЗЖ не призывает к расколу города или Украины.
"Эта акция не для дестабилизации. Мы хотим, чтобы власть слышала людей, которые живут в городе", – заверил депутат.
Что предусматривает законопроект о референдуме: главное
- Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о народовластии путем референдума. Теперь он прошел рассмотрение Венецианской комиссии, которая уже выразила свои замечания.
- Предложенный законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Законопроект допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкие, без событийных толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.
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