В Днепре расклеили по всему городу рекламные билборды депутата и председателя фракции ОПЗЖ Днепровского горсовета Сергея Никитина. На них он призывает к проведению в городе какого-то референдума.

Местные депутаты уже попросили Службу безопасности проверить законность таких призывов. Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО" со ссылкой на внефракционную депутатку Днепровского горсовета Анастасию Староскольцеву.

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Что известно о билбордах ОПЗЖ в Днепре

Плакаты разместили с надписью: "Городу нужен днепровский референдум".

22 июля на сессии горсовета глава фракции "Европейская солидарность" Камиль Примаков обратился к начальнику СБУ Днепропетровщины с просьбой объяснить, насколько заявления с билбордов о проведении "днепровского референдума" являются законными.

Я хотел бы напомнить, что Днепр был форпостом, который остановил "русскую весну". Любые шаги, чтобы расшатать ситуацию, объявить референдумы, будут жестко останавливаться,

– сказал депутат на заседании горсовета.

Секретарь горсовета ответил ему, что аппарат оформит это заявление соответствующим обращением.

Как билборды комментирует сам Никитин

Впоследствии эту рекламу в Днепре прокомментировал сам депутат Сергей Никитин. По его словам, ОПЗЖ не призывает к расколу города или Украины.

"Эта акция не для дестабилизации. Мы хотим, чтобы власть слышала людей, которые живут в городе", – заверил депутат.

Что предусматривает законопроект о референдуме: главное

Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о народовластии путем референдума. Теперь он прошел рассмотрение Венецианской комиссии, которая уже выразила свои замечания.

Предложенный законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать не менее 3 миллионов подписей жителей Украины. При этом они должны представлять как минимум 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.

Законопроект допускает возможность электронных голосований во время референдума.

Вопросы для национального референдума должны быть четкие, без событийных толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".

Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

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