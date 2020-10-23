Действующий депутат очень хотел переизбраться в областной совет Сумщины. Для этого он якобы решил привлечь дополнительные средства, которые требовал от руководителя коммунальной организации. 23 октября его задержали.

О разоблачении нечистого на руку госслужащего рассказали в СБУ. По данным следствия, депутат облсовета получил 4 тысячи долларов в качестве "спонсорской помощи" для кампании.

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Деньги политик, который является членом постоянной комиссии облсовета, требовал за решение служебного вопроса, которому он якобы ранее способствовал.

Пострадавший передал деньги, но под наблюдением оперативников / Фото прессслужбы СБУ

Все на агитацию

Как утверждают работники СБУ, депутат хотел использовать средства на оплату предвыборной рекламы. А чтобы ему не отказали в предоставлении денег, злоумышленник угрожал пострадавшему расправой.

Задержали депутата "на горячем" во время передачи второй части "взноса" – 3 тысяч долларов.

Депутата поймали во время получения средств / Фото пресс-службы СБУ

Тюрьма вместо депутатства

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве с угрозой убийства или причинении тяжких телесных повреждений. Вскоре политику объявят подозрение. Если его вину признают в суде, задержанного могут отправить в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.