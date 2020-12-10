По состоянию на 8 декабря 67 депутатов, которые получили 0 голосов во время выборов, уже избирались в местные советы. Значительная часть этих "нулевых" депутатов являются представителями ОПЗЖ.

Всего от "Оппозиционной платформы – За жизнь" 31 человек стал депутатом, несмотря на 0 голосов избирателей. Об этом сообщает общественное движение ЧЕСТНО.

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Это стало возможным потому, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий,

– говорится в сообщении.

Рекордсменами по количеству "нулевых" депутатов стали Луганская и Донецкая области. Больше всего таких "народных избранников" в Северодонецком райсовете на Луганщине: 20 из 54 депутатов райсовета.



Какие советы получили "нулевых" депутатов / ЧЕСТНО

От каких партий прошли "нулевые" депутаты

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

"Наш край"

"Слуга народа"

"За майбутнє"

"Партия защиты Отечества"

"Опоблок".



От каких партий прошли "нулевые" депутаты / ЧЕСТНО

Кто стал "нулевым" депутатом