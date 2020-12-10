"Нулевые" избранники: депутатами стали 67 кандидатов, набравшие 0 голосов избирателей
По состоянию на 8 декабря 67 депутатов, которые получили 0 голосов во время выборов, уже избирались в местные советы. Значительная часть этих "нулевых" депутатов являются представителями ОПЗЖ.
Всего от "Оппозиционной платформы – За жизнь" 31 человек стал депутатом, несмотря на 0 голосов избирателей. Об этом сообщает общественное движение ЧЕСТНО.
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Это стало возможным потому, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий,
– говорится в сообщении.
Рекордсменами по количеству "нулевых" депутатов стали Луганская и Донецкая области. Больше всего таких "народных избранников" в Северодонецком райсовете на Луганщине: 20 из 54 депутатов райсовета.
Какие советы получили "нулевых" депутатов / ЧЕСТНО
От каких партий прошли "нулевые" депутаты
- "Оппозиционная платформа – За жизнь"
- "Наш край"
- "Слуга народа"
- "За майбутнє"
- "Партия защиты Отечества"
- "Опоблок".
От каких партий прошли "нулевые" депутаты / ЧЕСТНО
Кто стал "нулевым" депутатом
- Сергей Шахов – фитнес-тренер из Киева, полный тезка главы партии "Наш край".
- Юлия Проскурова – экс-помощница Шахова в Верховной Раде 8 созыва.
- Иван Вервейко – помощник на базе у нардепа Дмитрия Лубинца.
- Наталья Лариончева – помощница внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Евгения Яковенко;
- Дмитрий Копанчук – сын нардепки от "Слуги народа" Елены Копанчук.
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