Представители Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в торговле персональными данными жителей Украины. Мужчина похитил информацию из якобы защищенного реестра избирателей.

О задержании хакера, чей "товар" был сверхпопулярным перед местными выборами, отчитались в СБУ. Мужчина предлагал не просто отдельные данные о гражданах, а целую базу данных.

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Как утверждают следователи, информация подозреваемого совпадает с реестром избирателей.

Продавал на форумах

Клиентов злоумышленник искал в так называемом "даркнете". Том самом, деятельность которого СБУ якобы нейтрализовала в 2019 году. Об этом руководитель службы Иван Баканов объявлял во время брифинга. В скрытых форумах для хакеров и их не очень законопослушных работодателей мужчина успел продать базу данных нескольким заказчикам.

Данные не защищены

Эксперты в сфере защиты информации говорят, что фактически все государственные реестры и серверы вообще нельзя назвать чем-то недоступным для преступников. Поскольку степень защиты таких данных не дотягивает до нужного уровня.

Обычно для получения некоторых данных не надо даже быть хакером или иметь соответствующие знания. Как пример-платформа "Дія", где персональные данные украинцев вообще можно считать не защищенными,

– рассказал 24 каналу на условиях анонимности бывший участник "Украинского киберальянса".

Как накажут хакера

Не смотря на то, что попадание персональных данных людей с их адресами в политических команд может существенно повлиять на результаты выборов, злоумышленнику "светит" лишь до двух лет лишения свободы или не слишком большой штраф – от 8,5 до 17 тысяч гривен. Впрочем, для этого еще надо доказать вину мужчины в суде.