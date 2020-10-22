Стянул данные украинцев из реестра избирателей: в Днепре поймали хакера-предпринимателя
Представители Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в торговле персональными данными жителей Украины. Мужчина похитил информацию из якобы защищенного реестра избирателей.
О задержании хакера, чей "товар" был сверхпопулярным перед местными выборами, отчитались в СБУ. Мужчина предлагал не просто отдельные данные о гражданах, а целую базу данных.
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Как утверждают следователи, информация подозреваемого совпадает с реестром избирателей.
Продавал на форумах
Клиентов злоумышленник искал в так называемом "даркнете". Том самом, деятельность которого СБУ якобы нейтрализовала в 2019 году. Об этом руководитель службы Иван Баканов объявлял во время брифинга. В скрытых форумах для хакеров и их не очень законопослушных работодателей мужчина успел продать базу данных нескольким заказчикам.
Данные не защищены
Эксперты в сфере защиты информации говорят, что фактически все государственные реестры и серверы вообще нельзя назвать чем-то недоступным для преступников. Поскольку степень защиты таких данных не дотягивает до нужного уровня.
Обычно для получения некоторых данных не надо даже быть хакером или иметь соответствующие знания. Как пример-платформа "Дія", где персональные данные украинцев вообще можно считать не защищенными,
– рассказал 24 каналу на условиях анонимности бывший участник "Украинского киберальянса".
Как накажут хакера
Не смотря на то, что попадание персональных данных людей с их адресами в политических команд может существенно повлиять на результаты выборов, злоумышленнику "светит" лишь до двух лет лишения свободы или не слишком большой штраф – от 8,5 до 17 тысяч гривен. Впрочем, для этого еще надо доказать вину мужчины в суде.