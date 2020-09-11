Киевскую областную ячейку партии "Слуга Народу" 14 июня возглавил нардеп Александр Дубинский. Его кандидатуру утвердил Высший совет партии.

Решение о назначении Дубинского приняли члены областной партийной организации во время конференции регионального отделения. Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

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Кто вошел в команду нардепа

Членами совета Киевской областной партийной организации стали:

Артем Культенко

Артем Ковалев,

Влад Ковалевский

Алла Арешкович.

Что о своем назначении говорит сам Дубинский

Он уверяет, что Владимир Зеленский поставил перед ним определенные задачи. В частности, по его словам, Киевщина должна показать самый высокий результат партии по всей стране.

Дубинский убежден, что это вполне реально, учитывая качество его команды.

Мы продемонстрировали волю с коллегами по депутатскому корпусу, когда победили вокруг Киева самых мощных кандидатов Порошенко. Победим и сейчас,

– считает депутат.

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Кто такой Александр Дубинский и почему он скандальный

Он является одним из самых одиозных депутатов Верховной Рады. Именно Дубинский в годовщину Освенцима цинично предложил запустить газ в помещение, где собрались сторонники кандидата в президенты Петра Порошенко.

Впоследствии он попал в скандал с лозунгом "Слава Украине!". В частности, назвал его "нацистским", а введение его в ВСУ "маразмом".

Далее в скандалы он попадал уже как народный депутат. Дубинский не раз ругался на журналистов. Ранее он поддержал своего коллегу по фракции Максима Бужанского, который обозвал журналистку "тупой овцой". От себя Дубинский добавил – "дрожите бандерлоги". Кроме того, он оскорбил и журналистку 24 канала, посоветовав той "одевать голову, перед тем как идти на работу".

Добавим, что Дубинский заявил о своем намерении баллотироваться в мэры Киева. Сделал он это на фоне столба, на котором было написано "х*й".



Александр Дубинский / Скриншот с видео

Что известно о выборах мэра Киева

Выборы мэра Киева и Киевсовета должны состояться 25 октября 2020 года. Сейчас лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является партия "Слуга народа".

Партия 12 июня произвела встречу в Офисе Президента. Там нардепы обсудили формат проведения праймериз среди потенциальных кандидатов на должность городского головы Киева.

Что такое праймериз?

Это тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Суть праймериз заключается в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат, как правило, близок.



Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала