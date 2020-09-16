Глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг собственный интерес в выборах мэра Киева и подчеркнул: он не имеет никакого отношения к выдвижению на эту должность своего кума Николая Тищенко.

В конце концов, "Слуга народа" будет проводить внутренний праймериз для определения сильнейшего кандидата в Киеве. Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью "Левому берегу".

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"В любом случае будем делать внутренний праймериз, который определит сильнейшего кандидата. Это может быть кандидат как из рядов партии, так и вне их. Киев богат сильными личностями", – отметил он.

Ермак о куме Тищенко

В то же время, если партия утвердит кандидатом Николая Тищенко, Ермак сказал, что будет за него рад. Он добавил, что знаком с ним много лет, крестил его сына, но с Тищенко никогда не вел никакого совместного бизнеса.

Хочу прояснить момент: когда Коля пришел с идеей, что хочет идти на парламентские выборы, я сказал, что не буду ходатайствовать, рекомендовать его в список ... Я сказал ему: хочешь идти – иди и побеждай. Вот это растиражированный "кум Тищенко" имеет мало общего с реальностью,

– уточнил глава Офиса Президента.

Он добавил, что сейчас мало общается с Тищенко и даже не имел возможности лично поздравить его с днем ​​рождения.

Поэтому к его выдвижению на выборах мэра Киева или планов он не имеет никакого отношения.

"Я точно не буду в этом участвовать. Если партия сочтет его достойным кандидатом – класс. Если нет – ко мне за помощью не стоит обращаться", – уточнил Ермак.

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Отношение Ермака к Кличко

Глава Офиса Президента отметил, что в конфликте Богдана и Кличко не занимал никакой позиции. Ермак отметил, что его предшественник много говорил о том, что Кличко что-то нарушил, впрочем, сам он придерживается мнения: если нарушил – пусть это докажет следствие.

Также Ермак добавил, что считает Кличко выдающимся спортсменом, брендом Украины.

Про мэра Черкасс

Оценку мэру Черкасс, который в мае заявил о резком ослаблении карантина в городе, дадут люди на выборах. Ермак объяснил: свой нарратив власть не собирается никому навязывать.

Выборы выборами, но есть страна и сегодняшняя жизнь в этой стране. А COVID показал, кто за страну, а кто за себя конкретно,

– коротко добавил глава ОП.

Ермак о стратегии на местных выборах

Ермак рассказал, что у "Слуги народа" есть своя стратегия на местных выборах. А вот стратегия власти, учитывая, что партия является провластной, – говорить о конкретных вещах и достижения.

"Стратегия – показать конкретное выполнение обещаний, которые были даны президентом Зеленским течение его президентской кампании и партией "Слуга народа" в ходе парламентской", – подытожил он.

Что известно о местных выборах: