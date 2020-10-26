В Украине 25 октября 2020 года состоялись очередные местные выборы. По результатам экзитполов, в крупнейших городах Украины лидируют действующие мэры и их партии. Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему именно такой результат получили украинцы.

К центральной власти украинцы относятся более критично, а местную воспринимают прагматичнее. Об этом Фесенко сообщил в эфире 24 канала.

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Ситуация в Киеве

По данным экзитпола – в Киеве со значительным отрывом лидирует действующий городской голова Виталий Кличко, а на второй строчке – одиозный Александр Попов, который якобы обгоняет и Притулу, и Верещук. Хотя в штабе Кличко уже заявили, что по данным параллельного подсчета партии "УДАР", Кличко побеждает в первом туре с 50,9% голосов.

По словам эксперта, такой отрыв Кличко на выборах – из-за эффективности кампании в Киеве. Именно это дало возможность партии выйти на первое место.

Также на результат повлияло большое количество конкурентных партий за второе место. Второе место можно объяснить желание киевлян проголосовать за человека с опытом мэра. Что касается Ирины Верещук и Сергея Притулы, то им в минус сыграла низкая явка молодежи.

Победа Кернеса в Харькове

По данным экзитполов, в первом туре в Харькове побеждает Геннадий Кернес, набрав более 57% голосов. Фесенко отметил, что это – голосование за символ.

Для многих харьковчан он – символ успешности местных властей. Это голосование за стабильность,

– сказал эксперт.

Устойчивый электорат Одессы

В Одессе тоже лидирует действующий председатель Геннадий Труханов. Но ему придется выйти во второй с представителем ОПЗЖ Николаем Скориком.

По мнению политолога, нужно понимать, что в Одессе – достаточно устойчивый электорат бывшей "Партии Регионов". Несмотря на то, что партии меняются по названиям, избиратели остаются.

Децентрализация в Днепре

У Бориса Филатова – более 44%. В него значительный отрыв от конкурентов. По словам Фесенко, самое главное, что повлияло на высокий результат действующего мэра – это рекордная децентрализация.

"Она дала Филатову дополнительные финансовые ресурсы, которые он использовал на саморекламу", – также добавил эксперт.