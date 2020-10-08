На встрече мэра Днепра Бориса Филатова с избирателями случился скандальный инцидент – в него швырнули нашатырным спиртом. Филатов уже прокомментировал ситуацию и сказал, кто в этом виноват.

На своей фейсбук-странице Филатов сообщил, что инцидент произошел на улице Строителей в Чечеловском районе Днепра.

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По словам мэра, полиция задержала 4 нападавших.

Все это происходило на камеры "1+1", которые "случайно" первый раз решили посетить мою встречу с избирателями. Коломойский – ты мразь,

– написв Филатов.

Он пообещал рассказать подробности позже.

Стоит отметить, что Борис Филатов уже не впервые попадает в такой скандал. 13 сентября 2020 года также на встрече с избирателями мэра облили зеленкой.

Справка. Борис Филатов является кандидатом в мэры Днепра. Подробнее о местных выборах 2020 читайте на 24 канале.