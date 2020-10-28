Скандальный мэр Харькова Геннадий Кернес провел самую странную избирательную кампанию. Сейчас доподлинно никто не знает – жив ли он вообще, а если жив – является ли дееспособным. Однако, это совсем не мешает Кернесу уверенно побеждать на выборах-2020 уже в первом туре.

Геннадий Кернес – бессменный мэр Харькова уже более 10 лет. В 2014 году Кернесу удалось выжить после покушения на убийство, а сейчас политик находится в коме. Его госпитализировали с двусторонним воспалением легких, сообщают, что у политика может быть тяжелая форма COVID-19. О том, чем живет, как работает и что декларирует Геннадий Кернес читайте в биографии, которую подготовил 24 канал.

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Что известно о болезни Кернеса

Еще летом 2020 года Кернес прекратил появляться на людях, а в сентябре пошли слухи, что мэр Харькова заболел. Впоследствии информация о том, что у Кернеса COVID-19, подтвердилась.

Сначала мэра лечили в родном Харькове, а затем срочно отправили в Германию на самолете в модную клинику "Шарите".

Все это время о состоянии Кернеса ничего не сообщалось официально – по одной информации, на фоне COVID-19 его состояние ухудшилось, и политик впал в кому, а в "Шарите" Кернесу делали сложную операцию.

1 октября 2020 года ряд СМИ, в том числе достаточно авторитетных, сообщили о смерти Геннадия Кернеса. Позже эту информацию опроверг близкий друг больного олигарх Павел Фукс, а также жена Кернеса.

13 октября на сайте Харьковского горсовета наконец-то появилось коротенькое сообщение о том, что пациент делает невероятные успехи в борьбе за здоровье, а врачи вообще ожидают скорейшего выздоровления. Правда, никаких фото или видео, которые бы подтверждали слова немецких эскулапов, предоставлено не было. Не спешит фиксировать успехи Кернеса в битве с COVID-19 и его окружение.

Кернес и выборы-2020

Впрочем, это никак не мешает политическим победам Геннадия Адольфовича. По данным экзитполов, на выборах мэра 25 октября 2020 года он взял почти 58% голосов избирателей и прогнозируемо победил уже в первом туре. Не понадобился даже зиц-кандидат Добкин.

Правда, официального провозглашения пока не было. Тем не менее, оно ожидается в ближайшие дни. Представлял кандидата в его отсутствие первый заместитель Харьковского городского главы Игорь Терехов.

"Я разговаривал с Павлом Фуксом, который общался с Геннадием Адольфовичем. Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", – радостно заявил первый вице-мэр Терехов вечером 25 октября.

По информации ряда источников, 7 ноября 2020 года ожидают возвращения Кернеса в Харьков. До этого времени он будет оставаться победителем мэрских выборов Шредингера.

Данные экзитпола по заказу студии Савика Шустера, лучшие 5 результатов:

Геннадий Кернес (действующий мэр, "Блок Кернеса – Успешный Харьков) – 57,9%

Александр Фельдман ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 12,12%

Алексей Кучер ("Слуга народа") – 11,98%

Олег Абрамичев ("Европейская Солидарность") – 6,23%

Игорь Черняк ("Блок Светличной Разом") – 4,51%



Геннадий Кернес – почти победитель выборов в Харькове / Инфографика 24 канала

Биография

Геннадий Кернес родился в Харькове 27 июня 1959 года. Уже в 1976 году окончил среднюю школу №76, после чего поступил в ПТУ №14 на специальность "чертежник-конструктор". Кернес также окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, где получил образование юриста, а в Харьковском государственном экономическом университете получил диплом магистра государственного управления.

Еще в 1977 году он начал работать слесарем на харьковском заводе "Свет шахтера". После этого он работал еще на десяти различных государственных предприятиях города, пока в 1992 году не стал руководителем производственно-коммерческой фирмы "Акцептор".

В 1999-2001 годах работал первым заместителем директора Харьковского филиала дочерней компании "Торговый дом "Газ Украина", а с 2001 по 2006 год – президентом акционерного общества открытого типа с иностранными инвестициями "НПК-ХОЛДИНГ", где ранее был главой правления.

Политическая деятельность

Политическая карьера Кернеса началась уже после 2006 года, хотя депутатом Харьковского городского совета он впервые стал еще в 1998 году. Но в апреле 2006 года Кернес получил должность секретаря Харьковского городского совета и возглавил избирательную кампанию кандидата на должность местного мэра Михаила Добкина.

Мэром Харькова Кернеса избрали в ноябре 2010 года. В том же году он стал председателем харьковской ячейки Партии регионов. Осенью 2015 года он снова победил на местных выборах, да еще и в первом туре, получив 65,8% голосов. Геннадий Кернес планирует баллотироваться и на этот раз, не планируя отказываться от борьбы за мэрское кресло.



Фото инстаграм Геннадия Кернеса

Семья

Известно, что Кернес впервые женился в 1982 году на Оксане Василенко. В том же году у них родился сын Кирилл, а уже в 1985 году супруги развелись. После этого Геннадий Кернес жил с Галиной Приваловой, которая также родила ему сына Даниила.

Уже в 2000-х Кернес снова женился – на Оксане Гайсинской, дочери бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Юрия Гайсинского. В последнее время мэр Харькова уверяет, что не женат на Гайсинской и имеет свободные отношения.

Также на официальном сайте Харьковского городского совета указано, что Кернес воспитывает троих детей, но в декларации информация о членах семьи отсутствует.



Фото инстаграм Геннадия Кернеса

Покушение на жизнь

В апреле 2014 года на Геннадия Кернеса совершили покушение – выстрелили во время велопрогулки. После этого мэра Харькова перевезли в израильскую клинику. Кернес прошел реабилитацию, но так и не смог встать с инвалидной коляски, на которой передвигается до сих пор.

Тогда Михаил Добкин и Юрий Димент (близкие друзья Кернеса) организовали среди местных бизнесменов сбор средств на операцию мэра Харькова в Израиле. В 2016 году Юрия Димента нашли застреленным на кладбище, где похоронена его мать.

Несмотря на десятки версий и обвинений, заказчика и исполнителя этих преступлений так до сих пор и не нашли.

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Декларация

Декларация Геннадия Кернеса довольно скромная. Собственного жилья политик не декларирует, указывая лишь то, что арендует небольшие помещения. Зато имеет 11 задекларированных часов известных брендов, начиная от Rolex и заканчивая Patek Phillipe. Также в декларации указано, что у него есть инвалидное кресло-коляска с электроприводом, которое он приобрел в 2016 году за 101 тысячу гривен.

Согласно декларации, в 2019 году Кернес заработал 1,152 миллиона гривен на посту мэра, еще 18,9 миллиона гривен – это дивиденды от компании "Финэкс-Капитал". Также он задекларировал около 9 тысяч гривен процентов от депозитов.

Также указано, что он хранит 64 миллиона гривен наличными, а на депозитах у него размещено около 17 миллионов гривен и 17 тысяч долларов. Также он задекларировал акции "Харьковоблэнерго", ЧАО "Харьковэнергосбыт", а также 7 000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 млн гривен.

Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" еще раньше рассказывали о том, что в декларации Кернеса никогда не появлялась гражданская жена Оксана Гайсинская и записанные на нее активы. В то же время, за последние годы Гайсинская владела целым автопарком автомобилей. Среди них: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8.

Также известно, что с 2015 года Гайсинская владеет квартирой на 150 квадратов рядом с правительственным кварталом Киева, рыночная стоимость которой составляет примерно 25 миллионов гривен, и имеет еще две квартиры в Харькове, общей площадью 300 квадратов, рыночная стоимость которых более 300 тысяч долларов.



Фото инстаграм Геннадия Кернеса

Скандалы

Кернес довольно одиозный политик, который часто попадает в скандалы, из-за подозрений в коррупционных схемах, или ругани и оскорблений. В 2016 году Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины провели обыски в помещениях, принадлежащих Геннадию Кернесу. Тогда было открыто уголовное дело, относительно организации схемы по хищению 654 гектаров земли Харькова на сумму 4 миллиарда гривен.

Уже в феврале 2019 года Кернес снова оказался в центре скандала, потому что отказался предоставлять слово представителям общественности, которые были недовольны повышением тарифов на проезд в общественном транспорте. Мэр Харькова назвал их "буйно-громкими дебилами".