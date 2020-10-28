Геннадий Труханов – один из самых одиозных политиков Украины. Человек с криминальным прошлым и длинным шлейфом скандалов не только остался у власти через "договорняки", импотентность антикоррупционных органов и коррумпированность судов, но имеет все шансы снова стать мэром Одессы, ведь альтернативы "Капитану" избиратели города не знают.

Кто такой Труханов, почему его называют "Капитан", какие темные пятна имеет в прошлом, как оскандалился в наше время, почему ему не сказали "окончательное прощай" и почему мэру Одессы не страшно "смотреть в завтрашний день" – читайте в материале 24 канала .

Читайте также Поединок монстров за Одессу: почему я в шоке от результатов выборов

Труханов и новая власть

В 2019 году после смены власти в стране и эффектных обещаний в духе "придет весна – сажать будем" Труханов на некоторое время затаился, но довольно быстро выяснилось, что бояться ему нечего. Дело завода "Краян" закрыли в июле 2019 года. Расследование НАБУ и САП о недостоверном декларировании недвижимости, автомобилей и десятков миллионов гривен завершилось тем, чем завершаются в Украине подобные расследования. Труханову даже не пришлось долго отсиживаться на любимом Лазурном берегу Франции.

Попытки системной атаки на мэров крупных городов от Офиса президента были отражены осенью 2019 года по всем фронтам и только укрепили позиции местных руководителей (это доказывают и результаты местных выборов-2020). Более того, давление из столицы вызвало объединение. Так появились слухи о "партии мэров", а впоследствии все увидели уникальные селфи Труханова, который позировал вместе с мэром Харькова Кернесом и коллегой из Днепра Филатовым. Последний ради эффектных кадров даже забыл, что с Кернесом и Трухановым у него когда-то были существенные идеологические разногласия.

Геннадий Труханов и новая политическая реальность / Фото прессслужбы ХМДА Фото с Филатовым не слишком понравилось влиятельному и в Одесской области также Игорю Коломойскому, поэтому дальнейшая интеграция Труханова в "партию мэров" приостановилась на этапе деклараций. Проблемы принес "Капитану" конфликт с теневым управляющим Одессы – Галантерником. Тот был недоволен активностью своего подчиненного, а потому попытался его подразнить открытием "общественных мэрий" и других активностей. Впрочем, Труханов быстро все понял и проблемы были урегулированы. Также Труханов активно критиковал и троллил нового одесского губернатора – Куцого, которого превратил в настоящую грушу для битья. В итоге все стрелки проблем были переведены на протеже Зеленского (или Авакова?), себе же Труханов отвел роль борца за Одессу, которому мешают "люди из Киева". Даже поднятие и буксировку недоброй памяти танкера DELFI Труханов попытался приписать себе в заслуги. И хотя роль Труханова здесь была мизерной, избиратели поверили как раз именно "Капитану". К теме Труханова хотели снять с выборов из-за паспорта РФ: документы и обращение к Зеленскому Местные выборы-2020 На местные выборы 25 октября 2020 года Труханов шел с комфортной уверенностью в своих силах. Сильных оппонентов в действующего мэра Одессы не было. "Слуги народа" после долгих страданий в последний момент выставили комика Олега Филимонова, а дезориентированные местные экс-регионалы – лишенного харизмы Николая Скорика. Бывший партнер Труханова по "Партии регионов" в итоге стал главным спарринг-партнером "Капитана". По нему Труханов сработал довольно эффектно – он лишил конкурента монополии на пророссийскую риторику и инициировал скандальное переименование проспекта Небесной сотни. Скорику ответить было нечем (как не было у него и российского паспорта). В Киеве на свертывание декоммунизации традиционно не обратили внимания. Выборы мэра Одессы, результаты первого тура. Экзитполы от студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", проведенные компанией Liberty Report: Кандидаты в мэры: Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам" – 34,40%

Николай Скорик, ОПЗЖ – 17,93%,

Олег Филимонов, "Слуга народа" – 13,75%,

Петр Обухов, ЕС – 12,52%,

Сергей Кивалов – 5,44%,

Евгений Червоненко – 3,56%,

Сергей Калинчук – 3,08%,

Эдуард Гурвиц, "Блок Эдуарда Гурвица" – 2,75%,

Олег Михайлик – 1,32%,

Марья Трунина – 0,84%. По данным экзитполов и предварительных результатов, именно Скорик составит Труханову компанию во втором туре. А сам результат второго тура легко прогнозируемый. Выборы мэра-2020 в Одессе / Инфографика 24 канала По итогам первого тура треть избирателей доверилась Труханову несмотря на то, что биография "Капитана" напоминает местами криминальный роман, иногда антикоррупционное расследование. Вот лишь некоторые фрагменты из жизни мэра Одессы.

Что известно о деле "Краян"?

В сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела заброшенное здание бывшего завода "Краян". По плану, здесь, в одном помещении, должны работать все рассеянные по городу службы и отделы городской власти. Идея понравилась и ЕБРР и Всемирному банку, которые даже выделили на ремонт помещения некоторые деньги. Однако на этом хорошие новости закончились.



Завод "Краян", который Одесская мэрия приобрела по цене, завышенной в 17 раз

Самое интересное здесь – цена вопроса. Одесский горсовет приобрел здание только аж за 185 миллионов гривен. А это в 17 раз дороже, чем было за два месяца до того – когда компания "Девелопмент элит" приобрела помещение на аукционе всего за 11,5 миллиона гривен. Полученные от мэрии 185 миллионов фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой находился в зоне АТО. НАБУ удалось предотвратить эту попытку легализации, и на эти 185 миллионов был наложен арест.

Как происходило задержание Труханова?

Утром 14 февраля 2018 года Труханова задержали в аэропорту "Борисполь", когда он прилетел из Варшавы. Пограничники передали его сотрудникам НАБУ. Впоследствии задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Сам Труханов уверял, что добровольно "прервал свою командировку" и "не собирался ни от чаго прятаться". Более того – его адвокат сообщил НАБУ о времени приезда Труханова, чтобы "избежать спекуляций". Мэр Одессы был убежден, "что правда и закон – на его стороне", по крайней мере так он написал в Facebook. Мера пресечения, которую выбрали Труханову, – отдать его на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрию Голубову. Кроме того, Соломенский и Апелляционный суды отказались отстранить Труханова от должности.

Кроме того, мэр Одессы летом 2018 года подал на Украину в Европейский суд по правам человека! Он пожаловался на то, что НАБУ "нарушило его права", когда детективы ведомства в конце зимы задерживали чиновника в киевском аэропорту.

В июле 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал по делу "Краян" не только скандального Труханова, но и его заместителя Павла Вугельмана, директора Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета Алексея Спектора, его заместителя Владимира Радионова и депутата Одесского горсовета Василия Шкряба. Кстати, свой приговор судьи зачитывали в течение нескольких дней. Так, они признали незаконным врученное Труханову подозрение, а большинство важных доказательств назвали недопустимыми.

Другие дела НАБУ

НАБУ по состоянию на февраль 2019 года расследовало сразу три уголовных производства, в которых фигурировал Труханов. Речь шла о миллионных хищениях. Так, в октябре 2017 года, правоохранители наведались с обысками домой к мэру Одессы. По сообщениям местных СМИ, в тот день правоохранители вынесли из дома Труханова "два пакета документации".

Где живет и какую недвижимость декларирует Геннадий Труханов – читайте здесь.

Дело об Одесском аэропорте

Второе производство касается имущества коммунального предприятия "Международный аэропорт "Одесса". История началась еще в 2011 году. Тогдашний мэр Алексей Костусев подписал с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским соглашение о создании ООО "Международный аэропорт "Одесса". Город отдал весь имущественный комплекс аэропорту, а бизнесмены вложили 355 миллионов гривен и обязывались привлечь еще до 120 млн грн на ремонт терминала и взлетной полосы.



Мэр Одессы Геннадий Труханов с запрещенной георгиевской лентой на груди

Однако, в результате сделки, город мог контролировать лишь 25% аэропорта и не мог влиять на какие-то решения. Произошло это потому, что власть влила имущество аэропорта в новосозданное общество по балансовой стоимости, то есть в несколько раз дешевле его реальной цены.

В 2014 году Одесский горсовет подал в суд, чтобы вернуть имущество аэропорта. Через год суд фактически удовлетворил просьбу горсовета и отменил положение о передаче имущества. Грановский и Кауфман подали апелляцию. И тут... новоиспеченный мэр Труханов подписывает с ними мировую! Убытки от этой сделки следователи оценивают в 100 миллионов гривен. По мнению детективов НАБУ, Труханов действовал в сговоре с предпринимателями, не имея таких полномочий.

Читайте также: Саакашвили обнародовал "черную кассу" Одесского горсовета в суде над Трухановым: фото

Сделки на дорогах

Третье дело касается возможного присвоения денег из местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог. Незаконно полученные деньги перечислялись на счета подконтрольных оффшорных компаний. Вполне вероятно, что эти сделки связаны с компанией "Рост". Кстати, Одесским регионом компания не ограничивается. В расследовании, которое делали журналисты 24 канала, компания, связанная с Трухановым, строит дорогу в Конча-Заспе.

Коротко о фактах из биографии одиозного мэра Геннадия Труханова – читайте в статье 24 канала.

Карьера

В 1986-1992 служил в ВСУ. Дослужился до звания капитана. Именно под таким прозвищем Геннадий Труханов стал широко известным в Одессе и окрестностях. Впоследствии оно стало его официальным "позывным".

С 1993 по 2004 год занимал должности директора охранной фирмы "Капитан", президента Украинской национальной федерации таиландского бокса, помощника представителя президента компании по вопросам безопасности представительства нефтяной компании "Лукойл" в Украине.

С 2004-го началась его политическая деятельность, сначала – работа в аппарате Верховной Рады.

Читайте также: "Мы теряем Одессу": ситуация с нападениями в городе дошла до абсурда

Труханов был депутатом Одесского городского совета двух созывов (с 2005 по 2012 год). С 2010 возглавлял фракцию Партии регионов в горсовете.

В 2012 был избран депутатом Верховной Рады от Партии регионов.



Труханов не раз ходил на "антимайданы"

С мая 2014 Труханов является мэром Одессы.

Семья Геннадия Труханова

53-летний уроженец Одессы женат, имеет троих детей: дочери Екатерина (1986) и Алиса (2000) и сын Андрей (2001).

Что известно про Геннадия Труханова: видео

Декларация

В декларации Труханова за 2019 год среди доходов указана зарплата в мэрии – 224 864 гривны, доход от аренды имущества в Украине – 9500, Швейцарии – 515 274, купонный доход по ценным бумагам – 1 048 645, а также мамина пенсия на сумму 23 691. На счетах в банках в мэра Одессы есть 530 958 гривен, 16 624 доллара и 14 126 евро. Кроме того, наличными он хранит 1 470 000 гривен и 233 000 долларов.

Читайте также: Журналист рассказал о криминальной деятельности Труханова

Труханов имеет также целую коллекцию дорогих часов. Так, например, часы марки A. Lange & Sohne могут стоить несколько десятков, а то и сотен тысяч евро!



Труханов предпочитает дорогие часы

Из недвижимости – дом и квартира в Одессе, площадью 252,4 и 131,8 кв м соответственно. Передвигается мэр Одессы на автомобиле LAND ROVER 2012 года, который арендует у жены. Имущества и состояния жены в декларации Труханов не зафиксировал.

Гражданин России?

Геннадия Труханова обоснованно подозревают в двойном гражданстве. Это выяснилось в 2016 году после опубликования так называемых "Панамских документов". Мэр Одессы при регистрации оффшорных компаний на Британские Виргинские Острова во всех регистрационных документах указывал российское, а не украинское гражданство. Согласно этим данным, Труханов является гражданином РФ и зарегистрирован по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, улица Парковая, 5. Украинские журналисты утверждают, что мэр Одессы получил российский паспорт еще в 2011 году.

Читайте также: Почему СБУ игнорирует российское гражданство украинских политиков

Тогда управление СБУ в Одесской области не нашло доказательств существования российского паспорта у Труханова. А сам одесский мэр триумфально опубликовал в Facebook фото справки от генконсульства России в Одессе об отсутствии гражданства России.

В своем недавнем интервью глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что в ведомстве отсу... Опубліковано Геннадієм Трухановим 18 травня 2016 р.

Но потом появились новые доказательства. Если ввести личные и паспортные данные Труханова на сайте Федеральной налоговой службы России, то система выдает идентификационный номер налогоплательщика Труханова в России.

Сейчас дело зависло в воздухе. Нардеп Мустафа Найем написал соответствующие запросы в правоохранительные органы. ГПУ отправляет депутата в СБУ, а СБУ – Государственной миграционной службе, таким образом перекладывая ответственность с себя на другие ведомства.

Труханов: криминал и связи с мафией

В начале бурных 90-х Труханов основал свое охранное агентство. Его клиентом был криминальный авторитет Минин, которого в начале 2000 годов арестовали в Италии за торговлю оружием. Его он также переправлял через Одесский порт.

Читайте также: Связи с мафией и помощь Порошенко: что известно про одиозного Труханова

Как говорится в отчетах итальянской полиции, Труханов в 1990-х годах был членом организованных преступных группировок, жил в Риме. Там в 1998 году женился на итальянке Лидией Росси. Во время полицейской проверки летом 1997 года в Бельгии он показал греческий паспорт на имя Геннадия Узопулоса.

Пресловутые успехи компании "Рост"

В декларации Труханова – ни слова о владении бизнесом, хотя его имя связывают с бизнес-группой "Рост", которая получает лучшие заказы на строительном рынке региона. Руководителями компании является его друг и дочь, через них проходят сотни миллионов долларов и подрядов на строительство дорог.

Нападения на активистов

22 сентября 2014 года в Одессе стреляли в одного из руководителей городской организации партии "Сила людей" и общественного активиста Олега Михайлика. Его соратники подозревают, что за нападением стоят местные власти. Жители Одессы на следующий день вышли на акцию протеста с требованием эффективно расследовать нападения на активистов – ведь их в списке более 10!



На кого нападали в Одессе: инфографика 24 канала

Политический эксперт, активист "Силы людей" Дмитрий Купыри в комментарии 24 каналу рассказал, что Олег Михайлик много работал над защитой зеленой зоны Одессы, исторических архитектурных памятников города, боролся против незаконного отчуждения земли. Он постоянно указывал на то, что все эти незаконные действия происходят при поддержке и "благословении" Труханова, который держит всю власть в Одессе.

Читайте также: Как расправляются над критиками одесского мэра Труханова

В 2019 году в Одессе вообще совершено более десятка страшных нападений на активистов, которые критиковали действующую власть. Журналистка Светлана Пидпала, активистка, заместитель председателя городской организации партии "Народный Рух" Алина Радченко, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, активист одесского Автомайдана, член Совета общественного контроля НАБУ Виталий Устименко, лидер одесской организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и одесский журналист Григорий Козьма, один из руководителей одесской ячейки политической партии "Сила людей" Олег Михайлик – это далеко не весь список активистов, которые поплатились за свою гражданскую позицию.

Активисты не без оснований подозревают Труханова в причастности ко всем этим нападениям. Однако ни одно из них до сих пор не раскрыто.