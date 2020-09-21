"Голос" назвал своих кандидатов в Киевсовет: перечень
Партия "Голос" определилась со своим списком кандидатов в депутаты Киевсовета. Так, возглавил список политсилы экс-глава Государственной таможни Максим Нефьодов.
Именно он и обнародовал перечень кандидатов от "Голоса" на своей фейсбук-странице. Нефьодов также добавил к сообщению фото команды вместе с претендентом в мэры Киева Сергеем Притулой и лидером партии Кирой Рудык.
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Кандидаты в депутаты Киевсовета от "Голоса":
- Максим Нефьодов – бывший глава Государственной таможенной службы;
- Зоя Ярош – специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины;
- Константин Богатов – специалист по ЖКХ и энергетике, депутат Киевсовета;
- Алина Михайлова – волонтер и доброволец-парамедик в ООС;
- Григорий Маленко – руководитель киевского избирательного штаба "Голоса", IT-предприниматель;
- Тарас Козак – владелец инвестиционной группы УНИВЕР;
- Александр Линчевский – бывший заместитель министра здравоохранения;
- Василий Потапенко – контрразведчик;
- Ольга Гвоздик – правозащитница;
- Дарья Васильченко – координатор "Голоса" в Подольском районе Киева;
- Станислав Медведенко – профессиональный баскетболист, бывший игрок сборной Украины;
- Мария Карнаухова – директор Ukrainian Exchange;
- Вадим Васильчук – внефракционный депутат Киевсовета;
- Виолетта Пашутина – административный директор партии "Голос";
- Эдуард Трегубов – адвокат;
- Юлия Кеплина – предприниматель;
- Роман Колесник – исполнительный директор Института развития общественных инноваций;
- Егор Недашковский – юрист, общественный деятель;
- Елена Олейник – глава общественной организации Всеукраинское интеграционное движение ВИД в Украине;
- Артем Стельмашов – начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.
Нефьодов также напомнил, что кандидатом от "Голоса" на должность мэра Киева является шоумен и волонтер Сергей Притула.
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