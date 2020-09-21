Партия "Голос" определилась со своим списком кандидатов в депутаты Киевсовета. Так, возглавил список политсилы экс-глава Государственной таможни Максим Нефьодов.

Именно он и обнародовал перечень кандидатов от "Голоса" на своей фейсбук-странице. Нефьодов также добавил к сообщению фото команды вместе с претендентом в мэры Киева Сергеем Притулой и лидером партии Кирой Рудык.

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Кандидаты в депутаты Киевсовета от "Голоса":

Максим Нефьодов – бывший глава Государственной таможенной службы; Зоя Ярош – специалист по экономическому праву, президент Ассоциации адвокатов Украины; Константин Богатов – специалист по ЖКХ и энергетике, депутат Киевсовета; Алина Михайлова – волонтер и доброволец-парамедик в ООС; Григорий Маленко – руководитель киевского избирательного штаба "Голоса", IT-предприниматель; Тарас Козак – владелец инвестиционной группы УНИВЕР; Александр Линчевский – бывший заместитель министра здравоохранения; Василий Потапенко – контрразведчик; Ольга Гвоздик – правозащитница; Дарья Васильченко – координатор "Голоса" в Подольском районе Киева; Станислав Медведенко – профессиональный баскетболист, бывший игрок сборной Украины; Мария Карнаухова – директор Ukrainian Exchange; Вадим Васильчук – внефракционный депутат Киевсовета; Виолетта Пашутина – административный директор партии "Голос"; Эдуард Трегубов – адвокат; Юлия Кеплина – предприниматель; Роман Колесник – исполнительный директор Института развития общественных инноваций; Егор Недашковский – юрист, общественный деятель; Елена Олейник – глава общественной организации Всеукраинское интеграционное движение ВИД в Украине; Артем Стельмашов – начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.

Нефьодов также напомнил, что кандидатом от "Голоса" на должность мэра Киева является шоумен и волонтер Сергей Притула.