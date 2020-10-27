В помещении ТИК в Одессе нашли дымовую гранату: фото
В Одессе, в помещении, где размещается территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату. Инцидент произошел 27 октября.
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Вышеупомянутая ТИК располагается в помещении Малиновской райгосадминистрации. А именно на улице Генерала Петрова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
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По информации правоохранителей, гранату обнаружили в уборной. Сейчас на месте инцидента находятся следователи, взрывотехники и кинологи.
Гранату нашли в уборной Малиновской райгосадминистрации / Фото пресс-службы Нацполиции
По результатам проверки, эта ручная дымовая граната не входит в категорию боеприпасов. Поэтому ТИК сейчас работает, как обычно.
Эта дымовая граната не является боеприпасом / Фото пресс-службы Нацполиции
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