В Одессе, в помещении, где размещается территориальная избирательная комиссия, нашли ручную дымовую гранату. Инцидент произошел 27 октября.

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Вышеупомянутая ТИК располагается в помещении Малиновской райгосадминистрации. А именно на улице Генерала Петрова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, гранату обнаружили в уборной. Сейчас на месте инцидента находятся следователи, взрывотехники и кинологи.



Гранату нашли в уборной Малиновской райгосадминистрации / Фото пресс-службы Нацполиции

По результатам проверки, эта ручная дымовая граната не входит в категорию боеприпасов. Поэтому ТИК сейчас работает, как обычно.



Эта дымовая граната не является боеприпасом / Фото пресс-службы Нацполиции

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