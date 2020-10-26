В городской избирательной комиссии Харькова образовались огромные скопления членов избирательных участков. Некоторые из них пренебрегают карантинными ограничениями.

Члены избирательных комиссий привезли протоколы и бюллетени с результатами выборов в районный и областной советы. Об этом сообщает "Суспільне".

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Они уже заняли 2 зала местного центра культуры и фойе. Представители избирательных комиссий из-за большого скопления нарушают карантинные правила. В частности, они не придерживаются необходимой дистанции, а некоторые из них находятся в помещении без маски.



Члены избирательных комиссий не придерживаются карантинных правил / Фото Суспільного



Очереди в избиркоме / Фото Суспільного



Представители избирательных комиссий / Фото Суспільного

Чтобы сдать документы, члены участковых комиссий записываются в очередь. По словам секретаря ТИК Нины Салтыковой, документы из первого избирательного участка приняли около 1:00 ночи, 26 октября. По состоянию на 9:00 документы сдали члены 48 участков из 605.

Справка. Согласно результатам экзитполов, лидером мэрской гонки в Харькове стал действующий городской глава Геннадий Кернес. Подробнее об этом – читайте здесь.



Тройка лидеров на выборах мэра Харькова по данным экзитпола от Шустера / Инфографика 24 канала