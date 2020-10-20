Достаточно большое количество бюллетеней для голосования, которые могут использовать для "правильного" выбора того или иного кандидата или партии, могли украсть неизвестные. 20 октября в Харькове обнаружили серьезную нехватку избирательной документации.

Об открытом из-за возможного преступления уголовном деле сообщили в полиции Харькова. Правоохранителям об этом стало известно от заместителя руководителя одной из политсил.

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Официально подозреваемых в открытом производстве пока нет.

Что известно о краже бюллетеней в Харькове

Как утверждают правоохранители, нехватку обнаружили при передаче напечатанных бюллетеней от книжной фабрики чиновникам. Для печати бюллетеней городская территориальная избирательная комиссия заключила договор с предприятием, которое специализируется на изготовлении книг.

Когда тираж был готов, госслужащие приехали его забирать, но недосчитались 5 тысяч экземпляров. Тогда на место происшествия вызвали полицию.

Кто украл бюллетени

Поскольку следователи квалифицировали случившееся как незаконное использование или уничтожение избирательного бюллетеня, то возможность ошибки во время печати можно исключить. Если виновных в преступлении найдут, им "светит" до 2 лет лишения свободы. Впрочем, пока, согласно официальным сообщениям, полицейские только занимаются поиском причастных к преступлению.

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