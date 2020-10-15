В Харькове 15 октября произошла перепалка между активисткой "Европейской Солидарности" и агитатором "Слуги народа". В ЕС уверяли, что агитатор напал на женщину с ножом, однако в полиции это опровергли.

Что говорят в "Евросолидарности"

Инцидент произошел возле станции метро "Студенческая". О конфликте рассказали на странице "Евросолидарности" в фейсбуке.

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В партии уверяли, что агитатор "Слуги народа" разбросал агитационные материалы, пытался ранить ножом активистку от ЕС, а затем скрылся. Кроме того, в ЕС утверждали, что кандидаты от партии Артем Ревчук и Максим Зеленский обратились в полицию с заявлением о нападении.

Что говорят в полиции

В полиции Харькова подтвердили, что конфликт был, однако без ножа.

63-летняя активистка от ЕС обратилась в полицию и сообщила, что агитатор от другой политсилы мешал ей работать. Женщина рассказала, что между ними возник словесный конфликт из-за места, где стоял ее стол с агитационной литературой.

Мужчина передвинул стол, собрал палатку и ушел с места еще до приезда полиции. Активистка отметила, что агитатор задел ее фрагментом конструкции, однако ножа в его руках не было.

За помощью медиков активистка не обращалась.



Полиция на месте инцидента / Фото "Европейской солидарности"