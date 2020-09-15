Ирина Верещук – кандидат в мэры Киева от "Слуги народа": что о ней известно
Фракция "Слуга народа" выбрала кандидатом в мэры Киева Ирину Верещук. В прошлом Верещук была мэром Равы-Русской, а в 2019 году избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" под номером 29 в списке как беспартийная. Что известно об Ирине Верещук – читайте в материале 24 канала.
Биография Ирины Верещук
Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской на Львовщине. Замужем второй раз, оба мужа – военные. Воспитывает сына от первого брака Олега.
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Образование
- 1997 – окончила Рава-Русскую среднюю школу с золотой медалью.
- С 1997 по 2002 – училась в Военном институте при "Львовской политехнике", который закончил с отличием по специальности "Международная информация".
- С 2002 по 2006 – училась на юридическом факультете Львовского университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".
- С 2008 по 2010 – был слушателем во Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
- В 2009 – проходила стажировку в Секретариате Кабинета Министров Украины, после чего была внесена в кадровый резерв работников КМУ.
- В 2011 – училась в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
- В 2015 – защитила диссертацию на тему: "Организационно-правовой механизм совершенствования административно-территориального устройства Украины".
- С 2015 до 2016 – была стипендиатом Польско-американского фонда Свободы по программе имени Лейна Киркланда.
- 2016 – получила диплом Краевой школы администрации публичной.
- С 2017 года – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.
Карьера
Ирина Верещук 5 лет проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины. С мая 2007 по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета.
В 2010 году Верещук работала заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политики, а 30 октября стала мэром Равы-Русской как беспартийная от партии "Сильная Украина", которая принадлежит олигарху Сергею Тигипко.
Верещук была главой города Рава-Русская / Фото с фейсбук-страницы Ирины Верещук
О достижениях на посту мэра Равы-Русской
В должности мэра Верещук заявляла о:
- необходимости децентрализации власти,
- проведении административно-территориальной реформы в Украине,
- передачи налогов местным общинам,
- выступала за предоставление пограничным населенным пунктам специального статуса, который будет способствовать дополнительным поступлениям в местные бюджеты путем сбора налогов за пересечение границы автомобилями.
Ирина Верещук сотрудничала с польским городом Томашув-Любельский. За время еепребывания в должности в Раве-Русской реализован ряд проектов с привлечением средств ЕС.
Ирина Верещук была мэром в 2010 – 2015 годах / Фото с фейсбук-страницы Верещук
Верещук неоднократно поддерживала общественность города в отстаивании интересов.
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После объявления преступным правительством Николая Азарова отказа от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, от имени общины Равы-Русской Верешук обратилась к Европейскому Союзу с призывом подписать Соглашение отдельно с Равой-Русской.
17 февраля 2015 года сложила полномочия городског главы Равы-Русской из-за систематического давления, по ее определению, "псевдопатриотов".
Другие инициативы Верещук
Ирина Верещук в апреля 2015 года года была одним из инициаторов и организаторов социальной платформы "Важен каждый", автором предложений социально-ориентированных реформ. В ее составе презентовала программу реформ в разных городах Украины.
С 2016 до 2019 годы Верещук была президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.
Кандидат в мэры Киева была одним из 6 помощников Николая Бильченко, который работал у Виталия Барвиненко, бывшего члена "Партии регионов". Однако Ирина уверяла, что не знала об этом.
Что известно о центре балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик?
Цель и стратегия центра заключается в том, чтобы на современной междисциплинарной научно-гуманитарной основе выявить и сформировать новые консенсусные практики, конструктивные формы и методы взаимоотношений между странами Балтийско-Черноморского региона. Они должны быть основаны на диалоге, доверии, согласии и взаимопонимании. Центр финансировался предпринимателем Борисом Храновским.
Политическая карьера
Ирина Верещук была кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, но победу не одержала.
Впервые Ирина Верещук баллотировалась в 2014 году / Фото с фейсбук-страницы Ирины Верещук
В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" под номером 29 в списке, как беспартийная. Верещук – председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Верещук на заседании комитета / Фото с фейсбук-страницы Ирины Верещук
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Ирина Верещук была представительницей Кабмина в Верховной Раде с 4 сентября 2019 года, но сложила полномочия в ноябре. Накануне заявив, что премьер-министр Алексей Гончарук планировал уволить ее за критику госбюджета и действий Кабмина.
Ирина Верещук в зале парламента
Декларация Верещук
Ирина Верещук является совладелицей 3 квартир во Львове и Броварах и владелицей квартиры в Раве-Русской. Кандидат в мэры Киева владеет 3 земельными участками на Львовщине и арендует квартиру в Киеве.
Ирина Верещук задекларировала автомобиль Toyota Camry 2018 года. Что до денежных активов, то кандидат указала 130 тысяч гривен и 15 тысяч долларов.
Интересные факты
- Верещук закончила школу с золотой медалью, три высших образования получила с отличием.
- По итогам местных выборов 2010 года – самая молодая женщина-мэр в Украине.
- В мае 2014 года записала видеообращение к матерям России с призывом не допустить войны.
- В сентябре 2019 года заявила, что Украина должна пересмотреть подход к НАТО, потому что "ее там не ждут"
- 2 мая 2020 года , на собственной странице в Фейсбук, призвала просить прощения у погибших во время событий в Одессе 2014 года, что вызвало возмущение пользователей сети.
- В ноября 2013 года инициировала создание пешеходно-велосипедного перехода в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне".