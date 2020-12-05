Избирательные нарушения в Кривом Роге: сколько дел открыли
В Кривом Роге 6 декабрябудут голосовать за нового мэра. Правоохранители зафиксировали 282 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Об админнарушении составили 21 протокол
По этим фактам полиция начала 8 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
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С начала избирательного процесса в городе составили 21 протокол о совершении административных нарушений.
Что известно о выборах мэра в Кривом Роге
- В Кривом Роге 6 декабря состоится второй тур выборов городского головы.
- Согласно результатам 1-го тура, бороться за кресло мэра имели действующий глава города Юрий Вилкул и выдвиженец от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.
- Второй тур должен был состояться 22 ноября.
- Однако по состоянию здоровья с выборов снялся Вилкул - в пользу кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.
- Поэтому дату голосования и перенесли.
- 5 декабря в Кривом Роге – день тишины.
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