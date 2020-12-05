В Кривом Роге 6 декабрябудут голосовать за нового мэра. Правоохранители зафиксировали 282 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Об админнарушении составили 21 протокол

По этим фактам полиция начала 8 уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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С начала избирательного процесса в городе составили 21 протокол о совершении административных нарушений.

Обратите внимание! Ранее президент Владимир Зеленский обратился к жителям своего родного Кривого Рога с просьбой прийти на выборы 6 декабря. Глава государства подчеркнул: он не имеет права ни за кого агитировать, но считает криворожан "умными людьми, которые сами все знают".

Что известно о выборах мэра в Кривом Роге