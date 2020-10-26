Неиспользованные бюллетени после выборов следует погасить. Однако если таких бюллетеней много, работа может затянуться. Выход из этой ситуации нашли в Днепропетровской области.

Чтобы погасить бюллетень, следует отрезать ему уголок. Такой бюллетень не смогут бросить в урну, чтобы осуществить махинации при подсчете голосов. Однако если таких бюллетеней сотни или даже тысячи (учитывая, что на местных выборах 25 октября избиратели получали от 2 до 5 бюллетеней в зависимости от голосования), то такая работа может быть довольно затяжной, пишет 24 канал.

К теме: На выборах в Чернигове проголосовали за Путина и "Единую Россию": фото

Как справиться с этим довольно быстро, показали в поселке Аулы Днепропетровской области. Там неиспользованные бюллетени погасили топором. Видео выложила на своей странице в Фейсбук председатель совета Криничанского района Наталья Кобзарь.

Как погашают неиспользованные бюллетени в Днепропетровской области: видео

Такое погашение сэкономило достаточно много времени членам избирательного участка.



Итоги местных выборов 25 октября / Инфографика 24 канала