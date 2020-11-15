В гражданской сети ОПОРА рассказали о явке избирателей во время второго тура местных выборов по состоянию на 16:00 15 ноября. В среднем она составляет 18,6%. Самые активные избиратели в Украине, что на Киевщине.

Информацию о явке на выборах городских глав по состоянию на 13:00 опубликовали в фейсбуке ЦИК.

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По словам Айвазовской, во время первого тура голосования 25 октября явка избирателей в такое же время составляла 27%.

Заметим, ранее ЦИК сообщала, что по состоянию на 13:00 явка составляет почти 11%.

Активность избирателей в городах, где происходит 2 тур выборов:

Луцк – 10,59%;

Краматорск – 13,00%;

Украинка – 15,38%;

Одесса – 11,68%;

Суммы – 6,92%;

Херсон – 14,28%;

Каменец-Подольский – 9,32%.

В ЦИК добавили, что это неофициальные сведения, которые получают от территориальных избирательных комиссий.

Напомним, ранее ОПОРА сообщала, что по состоянию на 12:00 явка составила 8,6% при погрешности в 0,62%. А 25 октября на это же время была 13,5%. То есть явка избирателей во втором туре голосования уменьшилась почти на 5% по сравнению с первым туром.



Явка на выборах 15 ноября по состоянию на 12:00 / Инфографика ОПОРЫ

Информация для сравнения:

По данным движения "Честно", по состоянию на 10:00 явка на участках в городах, которые выбирают мэров, составляла:

в Луцке – 2,7% избирателей,

в Херсоне – 2,9%,

в Одессе – 3%,

в Каменец-Подольском – 3,7%,

в Украинке – 4,5%.

Напомним, окончательная явка избирателей во время первого тура местных выборов в Украине 25 октября составила 36,88%.

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