Какова явка избирателей во время второго тура местных выборов
В гражданской сети ОПОРА рассказали о явке избирателей во время второго тура местных выборов по состоянию на 16:00 15 ноября. В среднем она составляет 18,6%. Самые активные избиратели в Украине, что на Киевщине.
Информацию о явке на выборах городских глав по состоянию на 13:00 опубликовали в фейсбуке ЦИК.
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По словам Айвазовской, во время первого тура голосования 25 октября явка избирателей в такое же время составляла 27%.
Заметим, ранее ЦИК сообщала, что по состоянию на 13:00 явка составляет почти 11%.
Активность избирателей в городах, где происходит 2 тур выборов:
- Луцк – 10,59%;
- Краматорск – 13,00%;
- Украинка – 15,38%;
- Одесса – 11,68%;
- Суммы – 6,92%;
- Херсон – 14,28%;
- Каменец-Подольский – 9,32%.
В ЦИК добавили, что это неофициальные сведения, которые получают от территориальных избирательных комиссий.
Напомним, ранее ОПОРА сообщала, что по состоянию на 12:00 явка составила 8,6% при погрешности в 0,62%. А 25 октября на это же время была 13,5%. То есть явка избирателей во втором туре голосования уменьшилась почти на 5% по сравнению с первым туром.
Явка на выборах 15 ноября по состоянию на 12:00 / Инфографика ОПОРЫ
Информация для сравнения:
По данным движения "Честно", по состоянию на 10:00 явка на участках в городах, которые выбирают мэров, составляла:
- в Луцке – 2,7% избирателей,
- в Херсоне – 2,9%,
- в Одессе – 3%,
- в Каменец-Подольском – 3,7%,
- в Украинке – 4,5%.
Напомним, окончательная явка избирателей во время первого тура местных выборов в Украине 25 октября составила 36,88%.
Второй тур выборов в Украине: что известно
- 15 ноября второй тур проходит в таких городах: Луцк, Одесса, Сумы, Херсон, Каменец-Подольский, Краматорск и Украинка Киевской области.
- С начала голосования открылись все 1 006 избирательных участков. В то же время 2 в Одесской области начали работу с существенным опозданием.
- Кроме того, наблюдатели зафиксировали попытки избирателей проголосовать без паспорта, а также недопуск своих представителей на избирательные участки. Больше о нарушениях читайте здесь.
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