Юрий Вилкул – настоящий реликт украинской политики. С 2010 года он неизменно правит Кривым Рогом и не планирует уходить на пенсию. За годы у власти Вилкул превратил город в феодальную вотчину и не желает отдавать власть никому.

В 2020 году 71-летний Юрий Вилкул не желает покидать теплое место главы одного из самых богатых и важных райцентров в Украине. 25 октября на выборах городского головы Кривого Рога он с отрывом взял первое место (согласно экзитполам). Сейчас идет подсчет голосов, в ходе которого решится, будет ли второй тур. Кто такой Юрий Вилкул и почему его называют вечным мэром – читайте в материале 24 канала.

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Биография, образование и карьера Юрия Вилкула

Юрий Вилкул родился 14 ноября 1949 года в послевоенном Кривом Роге. Древний казацкий город после завершения Второй мировой был отстроен как одно из крупных строительств общегосударственного значения и за считанные годы превратился в образцовый промышленный центр целого региона – с многочисленными заводами и горнообогатительными комбинатами. Кривой Рог славится залежами металлических руд и обеспечивал 50% товарного железа для всего СССР.

Особых вариантов развития карьеры у Юрия не было – с 16 лет он работал токарем на местной шахте. Через три года молодой рабочий поступает на учебу в местный горнорудный институт, но после его окончания не спешит в шахту, а остается на научной работе в качестве теоретика. Тогда же Юрий Вилкул активно движется по идеологической линии и становится заместителем главы профсоюза института, проходит путь от комсомольца до коммуниста.

С 1983 по 1987 Вилкул поработал в реальном секторе в должности заместителя начальника управления Криворожкомплектпостач, но впоследствии возвращается в свою alma mater – Криворожский горнорудный институт. Здесь он проходит путь от старшего преподавателя до ректора, а сам вуз сначала становится Криворожским техническим университетом (в 2011 он получит от министра Табачника статус "национального", когда Вилкул уже будет городским главой Кривого Рога).

Именно этот вуз закончила первая леди Украины Елена Зеленская, братья Шефиры, олигарх-беглец Петр Дыминский, мэр Херсона Владимир Сальдо, а также несколько министров и топ-чиновников. Также здесь учился сын Юрия Вилкула – Александр – бывший губернатор Днепропетровской области и вице-премьер времен Януковича. Именно здесь многие чиновники защитили свои дипломы и получили научные степени.

В 1990-е это дело было поставлено на конвейер, и руководил им непосредственно Юрий Вилкул. Также он замкнул на себе подготовку кадров для многочисленных местных предприятий (в первую очередь – ГОК – горно-обогатительных комбинатов), которые после дикой приватизации мгновенно стали прибыльными и начали приносить своим новым владельцам (в частности, Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому, Петру Дыминскому и другим) миллиарды.



Вилкулы – отец и сын / Фото персонального сайта Александра Вилкула

Также одним из топ-менеджеров Южного ГОКа стал сын Вилкула – за контроль над этим делом шли жесткие бои между Ахметовым и Коломойским. Вилкул-младший сначала был на стороне последнего, но впоследствии поддержал донецкого олигарха и стал одним из руководителей его холдинга "Метинвест". Отец в это время активно сотрудничает с регионалами в родном городе.

Мэр Кривого Рога

В 2006 году Александр Вилкул избирается народным депутатом, тогда же свою активную политическую карьеру начинает Вилкул-старший – он участвует в местных выборах и становится главой Днепропетровского облсовета.

После избрания Януковича президентом в 2010 году Вилкул-младший становится Днепропетровским губернатором, а Вилкул-старший идет на выборы городского главы Кривого Рога и побеждает. С этого времени он остается фактическим хозяином одного из самых богатых городов Украины.

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Фактически в городе были созданы параллельные органы власти, в то время, как официальные выполняли роль ширмы и прикрытия для коррупционных сделок. Вилкул расставил на ключевые руководящие должности своих родственников или друзей и лично преданных ему людей. Таким образом образовался клан Вилкулов, который даже называют "украинскими Ланнистерами" по аналогии с героями цикла романов Джорджа Мартина. Помимо личного обогащения и продолжения властвования главной задачей клана было обеспечение интересов богатейшего человека государства – Рината Ахметова.



Юрий Вилкул на Южном ГОК / Фото прес-сслужба Криворожского горсовета

С этим задание Вилкулы прекрасно справляются, правда, при этом игнорируются интересы простых жителей города. В Кривом Роге – одни из худших дорог в Украине, чрезвычайно высокие коммунальные тарифы и неутешительная репутация одного из самых загрязненных городов Европы.

Скандалы

Вся деятельность клана Вилкулов в Кривом Роге сопровождается многими скандалами. Однако держать все в тайне – как было в случае народного восстания в Кривом Роге во времена СССР – невозможно.

В правление Юрия Вилкула город законсервировался и превратился в "филиал СССР". Впрочем, многим жителям города такая ситуация не нравится: они пытались свергнуть власть человека Ахметова демократическим путем – на выборах. Наиболее удачной на это время была попытка 2015 года. Впрочем, и она потерпела поражение.



Майдан в Кривом Роге требует отставки Вилкула / Фото Егора Соболева

Тогда все шансы на победу имел кандидат от партии "Самопомич" ученый Юрий Милобог (он победил в 6 из 7 районов, несмотря на админресурс действующего мэра, массовые фальсификации и карусели). Не взирая на это ЦИК провозгласила победителем именно кандидаты от "Оппоблока" (49,25% у Вилкула против 48,83% у Милобога).

"Самопомич" обжаловала результат сфальсифицированных выборов и добилась новых. Однако не отдыхали и конкуренты – против Милобога начали грязную кампанию и добились отстранения кандидата. Вместо Милобога против Вилкула выставили замену – скандального Семена Семенченко.

Гость из Киева ничего противопоставить Вилкулу не смог (74% против 10%). Выборы в Кривом Роге стали одними из самых скандальных в истории, растянулись чуть ли не на полгода и "съели" огромные бюджетные средства.

Юрий Вилкул быстро нашел общий язык с новой властью и получил индульгенцию от президента Порошенко, который видел в нем не только источник админресурса, противовес Коломойскому, но и креатуру Ахметова.

Для прикрытия против Вилкула и окружения было заведено несколько уголовных дел, однако по факту город снова отдали на откуп старому регионалу. Именно этим объясняются марши с запрещенной символикой времен СССР и скандальные заявления мэра.

Золотая коллекция высказываний Юрия Вилкула – смотрите видео:

Конечно, никто не нашел руку клана в массовом завозе "титушек" для разгона Майдана в Киеве и Днепре. Так же развалились дела против людей из окружения Вилкула, о которых пафосно заявлял в 2017 году генеральный прокурор Юрий Луценко. Все это осталось банальным хвастовством в соцсетях.

Клан Вилкулов фактически "приватизировал" Кривой Рог – деловой империей семьи руководит сын, отец выполняет представительские функции и руководит коммунальным хозяйством.



Заведение семьи мэра

По информации издания "Деловая столица", с Вилкулами связаны ПАО "Электромашпромсервис", ПП "Спецконтакт", ПП "Промэстетика", ПП "Промресурс КР", а также строительная компания "КРОСТ", сеть минимаркетов "Семейка" и сеть ювелирных магазинов на базе фабрики ювелирных изделий "Рубин". Также клан контролирует 80% рынка земли в Кривом Роге.

Вилкул-суперзвезда:

Выборы 2020

После избрания президентом Зеленского, для которого Кривой Рог – родной город, у многих появилась надежда на перемены. Сам президент всячески ее лелеял. Консенсусным кандидатом на выборах мэра 2020 года долгое время считался близкий друг и товарищ президента – Юрий "Юзик" Корявченков. Популярный местный уроженец имел неплохие шансы на победу, однако ему не дали добро на проведение кампании. Вместо "Юзика" партия президента выставила топ-менеджера Ахметова – гендиректора ахметовского Центрального ГОКа Дмитрия Шевчика. Кстати, именно этим предприятием когда-то руководил Вилкул-младший.



Избирательная кампания-2020 / Фото "Знай"

Результаты первого тура выборов 25 октября 2020 года оказались вполне прогнозируемыми. Если верить экзитполам, Вилкул-старший набирает где-то около 50% (разные опросы дают цифру от 42 до 51 процента), а у Шевчика – второе место и результат в пределах 24 – 31%.

Сейчас решается, нужно ли Шевчику снова становиться спарринг-партнером для своего коллеги по защите интересов донецкого олигарха.

Не обошлось без скандалов. Так, народный депутат от "СН" Елена Криворучкина 27 октября заявила о фальсификации выборов в пользу Вилкула. Именно этим она объяснила большую разницу между экзитполами.

"Такое расхождение позволяет нам сделать вывод, что местная власть использует уже привычные, традиционные схемы. В целом – если человек научился грабить, то ему уже все равно, что грабить – деньги или голоса людей", – заявила депутат.



Немного админресурса / Фото "Опоры"

Политическая программа

Хоть Вилкул является кадровым регионалом – он пошел на выборы не от "ОПЗЖ", а от политсилы сына – "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Название никого не должно обмануть, это модифицированные регионалы. Партия была создана в 2014 году под названием – "Перспектива". В 2019 она непродолжительное время была "Всеукраинским оппозиционным блоком", но не "ушла", и летом 2020 название было изменено на нынешнее.

О программе политсилы Вилкулов узнать с помощью первоисточника невозможно – при попытке визита в соответствующий раздел на именном сайте Вилкула-младшего выдает "ошибку 404". Так же скрывает свою программу его отец.

На сайте городского совета Кривого Рога содержатся отдельные позиции, из которых становится известно, что благодаря Юрию Вилкулу в городе самый дешевый общественный транспорт, есть льготы для пенсионеров и бесплатное питание для первоклашек. Еще Вилкул обещает построить в Кривом Роге современный аквапарк, хвастается новым бассейном и обещает реконструкцию устаревших объектов в городе.