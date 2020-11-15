В ряде украинских городов 15 ноября проходит второй тур местных выборов. В частности, голосуют жители Сум, Одессы, Луцка, Краматорска, Каменца-Подольского, Херсона и Украинки. Подробно о ходе голосования читайте в материале 24 канала.

Как проходит второй тур выборов

Херсон

Все 160 участков, расположенных на территории Днепровского, Суворовского и Корабельного районов, открылись в 08:00 и работают в штатном режиме. Об этом в фейсбуке информирует полиция Херсонщины.

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Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают 320 сотрудников полиции.

Кворум на утренних заседаниях был. Об этом сообщают представители Комитета избирателей Украины, пишет Херсон оnline. Накануне состоялись замены в избирательных комиссиях.

Хотя в Херсоне много больных COVID-19 и избирателей на самоизоляции, на тех избирательных участках, где были наши наблюдатели, отсутствуют заявления от таких больных,

– говорят в КИУ.

Интересно, что накануне один из штабов пообещал вознаграждение в 30 тысяч гривен за информацию о фальсификации выборов и о так называемых "сетках" и "каруселях". В городе возникли слухи о якобы наличии ручек с чернилами, которые исчезают.

Как проходят выборы в Херсоне: Фото Херсон оnline

Одесса

Как проходят выборы на одном из участков, а именно №511290, расположенном на улице Успенской, 8, рассказывает 048.ua.

Участок начал работу ровно в 08:00. Журналисту издания не измерили температуру на входе. По его наблюдениям ее не проверяли и у других. Однако пускали только в масках.

Члены избирательной комиссии также в масках, только один без. Кроме того, только один из представителей комиссии имел перчатки. А ручки после использования никто не дезинфицирует.

Голосование на одном из участков Одессы: Фото 048.ua

Обратите внимание Нарушения во время второго тура местных выборов 15 ноября: фото, видео

Сумы

Избирательные участки в городе открылись вовремя. Об этом сообщает "Суспільне".

Их 135, как и в первом туре. Всего в Сумах 230,9 тысячи избирателей. Все участки обеспечены дезинфекторами. Сейчас в городе не возникло никаких проблем во время голосований.



Второй тур выборов в Сумах / Фото "Суспільного"

Краматорск

Все избирательные участки в городе начали работу вовремя, пишет "Восточный проект".

По словам председателя участковой избирательной комиссии Аллы Орловой, члены комиссии обеспечены антисептиками, масками, перчатками.

Перед столами есть защитные экраны. На входе меряют температуру. Социальную дистанцию тоже сохраняют. Людей призывают приходить голосовать.

Как проходят выборы в Краматорске: Фото "Восточного проекта"



В Луцке и Каменце-Подольском выборы тоже начались вовремя.

Что говорят в ЦИК

Все 932 избирательных участка в 7 регионах открылись вовремя (в 8:00);

Нарушений на избирательных участках пока не зафиксировано.

Избирательный процесс происходит в соответствии с правилами карантинной безопасности.

Избиратели с симптомами коронавируса голосуют в специальных кабинках.

Члены ЦИК контролируют избирательный процесс.

Второй тур выборов: что известно

Он проходит в Сумах, Одессе, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском. Жители этих городов не смогли избрать мэра в первом туре – то есть ни один кандидат не набрал более 50% голосов.

Каждый избиратель получает бюллетень с двумя кандидатами. Человеку нужно только поставить галочку или плюсик в квадратике напротив кандидата, которого он поддерживает.

К слову, второй тур проводят только в городах с населением более 75 тысяч человек. Однако есть исключение – Украинка. В городе значительно меньше населения, однако 2 кандидата там набрали одинаковое количество голосов.



Как безопасно голосовать на выборах / Инфографика 24 канала