В Кривом Роге 6 декабря проходит 2 тур выборов мэра. Наблюдатели зафиксировали ряд нарушений. В частности, фотографирование бюллетеней и раскрытие тайны голосования.

Какие нарушения зафиксировали Часто избиратели демонстрировали свой избирательный бюллетень. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА. Кстати В Кривом Роге стартовал второй тур местных выборов Например, порой люди отказывались тайно голосовать в кабинке. Также избиратели сознательно раскрывали тайну голосования. Такие нарушения зафиксировали на 7,41% участков.

Случаи фотографирования бюллетеней не были массовыми – на 1,85% участков. Например, в Черновцах соответствующий показатель составлял 5,17%.

Наблюдатели отметили, что выявили немного нарушений относительно порядка выдачи или получения избирательных бюллетеней. Таких случаев было всего на 1,85% УИК.

Кроме этого, в ОПОРА добавляют, что часто избиратели пытались проголосовать вместо родственников или просто без предъявления документа. Заметим, наблюдатели не зафиксировали ни одного инцидента незаконного вброса избирательных бюллетеней пачками. Нарушения на выборах в Кривом Роге / инфографика ОПОРА Что известно о выборах в Кривом Роге На выборах за пост мэра Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Константин Павлов.

Явка избирателей по состоянию на 13: 00 составила 18,4%.

К слову, в первом туре победил действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Однако затем политик снялся с выборов.