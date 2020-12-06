Какие нарушения зафиксировали на выборах мэра в Кривом Роге
В Кривом Роге 6 декабря проходит 2 тур выборов мэра. Наблюдатели зафиксировали ряд нарушений. В частности, фотографирование бюллетеней и раскрытие тайны голосования.
Какие нарушения зафиксировали
Часто избиратели демонстрировали свой избирательный бюллетень. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
Кстати В Кривом Роге стартовал второй тур местных выборов
- Например, порой люди отказывались тайно голосовать в кабинке. Также избиратели сознательно раскрывали тайну голосования. Такие нарушения зафиксировали на 7,41% участков.
- Случаи фотографирования бюллетеней не были массовыми – на 1,85% участков. Например, в Черновцах соответствующий показатель составлял 5,17%.
- Наблюдатели отметили, что выявили немного нарушений относительно порядка выдачи или получения избирательных бюллетеней. Таких случаев было всего на 1,85% УИК.
- Кроме этого, в ОПОРА добавляют, что часто избиратели пытались проголосовать вместо родственников или просто без предъявления документа.
Заметим, наблюдатели не зафиксировали ни одного инцидента незаконного вброса избирательных бюллетеней пачками.
Нарушения на выборах в Кривом Роге / инфографика ОПОРА
Что известно о выборах в Кривом Роге
- На выборах за пост мэра Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Константин Павлов.
- Явка избирателей по состоянию на 13: 00 составила 18,4%.
- К слову, в первом туре победил действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Однако затем политик снялся с выборов.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter