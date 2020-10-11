Самые активные полноценные и общенациональные кампании во всех областях Украины проводили 5 партий, участвующих в местных выборах. В общем, в первый месяц избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность партий и кандидатов, несмотря на то, что официальная их регистрация началась только 12 сентября.

Так, в сентябре наблюдатели зафиксировали заметную агитационную активность со стороны 73 политических партий. Об этом информирует Гражданская сеть ОПОРА на своей странице в фейсбук.

Это интересно В каких регионах чаще всего нарушают избирательный процесс: статистика правоохранителей

Пять политических партий являются лидерами по масштабу агитационной активности в регионах.

Кто они:

"Слуга народа",

"За будущее",

"Европейская Солидарность",

ВО "Батькивщина",

"Наш край".

Еще три политические силы, "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Пропозиція" и "Победа Пальчевского", представлены агитационными мероприятиями в большинстве областей Украины.

Десять других политических партий, по оценкам ОПОРЫ, проводят активную предвыборную работу во многих регионах Украины, однако не в общенациональном измерении. Остальные активные участники местных выборов, а это – более 50 партий, сконцентрировали свою агитационную деятельность в пределах конкретных регионов.



Кто агитировал активнее всего в сентябре / Изображение Гражданской сети ОПОРА

Какая агитация встречается чаще всего

Наиболее распространенными формами предвыборной агитации остается политическая реклама на внешних носителях, – то есть билборды с кандидатами, агитационные листовки и тому подобное.

Как агитируют чаще всего:

1. Наружная агитация.

2. Агитация в социальных сетях и интернете.

3. Уличное взаимодействие агитаторов с избирателями.

4. Прямая коммуникация кандидатов и партий с избирателями.

5. Медийная агитация в традиционных СМИ.

Обратите внимание! 25 октября в Украине должны состояться местные выборы. На них украинцы будут выбирать мэров своих городов, депутатские корпуса в местные, областные советы. Всю актуальную информацию о ходе кампании и местных выборах-2020 читайте по ссылке.