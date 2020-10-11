Какие партии агитировали больше всего в сентябре: рейтинг
Самые активные полноценные и общенациональные кампании во всех областях Украины проводили 5 партий, участвующих в местных выборах. В общем, в первый месяц избирательного процесса наблюдалась нарастающая агитационная активность партий и кандидатов, несмотря на то, что официальная их регистрация началась только 12 сентября.
Так, в сентябре наблюдатели зафиксировали заметную агитационную активность со стороны 73 политических партий. Об этом информирует Гражданская сеть ОПОРА на своей странице в фейсбук.
Это интересно В каких регионах чаще всего нарушают избирательный процесс: статистика правоохранителей
Пять политических партий являются лидерами по масштабу агитационной активности в регионах.
Кто они:
- "Слуга народа",
- "За будущее",
- "Европейская Солидарность",
- ВО "Батькивщина",
- "Наш край".
Еще три политические силы, "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Пропозиція" и "Победа Пальчевского", представлены агитационными мероприятиями в большинстве областей Украины.
Десять других политических партий, по оценкам ОПОРЫ, проводят активную предвыборную работу во многих регионах Украины, однако не в общенациональном измерении. Остальные активные участники местных выборов, а это – более 50 партий, сконцентрировали свою агитационную деятельность в пределах конкретных регионов.
Кто агитировал активнее всего в сентябре / Изображение Гражданской сети ОПОРА
Какая агитация встречается чаще всего
Наиболее распространенными формами предвыборной агитации остается политическая реклама на внешних носителях, – то есть билборды с кандидатами, агитационные листовки и тому подобное.
Как агитируют чаще всего:
1. Наружная агитация.
2. Агитация в социальных сетях и интернете.
3. Уличное взаимодействие агитаторов с избирателями.
4. Прямая коммуникация кандидатов и партий с избирателями.
5. Медийная агитация в традиционных СМИ.