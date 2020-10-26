В Министерстве внутренних дел сообщили, что по их наблюдениям и статистике, больше всего правонарушений на выборах обнаружили в Киевской области. Впрочем, в целом правоохранители оценивают избирательный процесс как безопасный и такой, что позволит сформировать избранные органы власти.

Свое мнение относительно того, в каком регионе были самые грязные нарушения на выборах, рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, ссылаясь на собственные наблюдения. Видео и детали из брифинга правоохранителей публикует Нацполиция.

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Могу сказать, что наиболее горячая ситуация была, по моим оценкам, в Киевской области,

– рассказал Геращенко.

Директор коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что также много административных и уголовных правонарушений зафиксировали еще в трех регионах – Киеве, Одессе и Одесской области.

Коротко о нарушениях на выборах:

Всего правоохранители зарегистрировали 228 сообщений и заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса. Чаще всего они касались незаконной агитации – 41 сообщение.

Всего правоохранительные органы получили более 5 тысяч сообщений о нарушениях. С начала избирательного процесса начато 159 уголовных производств, а также составлено 324 административных протокола.

Нарушения на местных выборах 2020 / Инфографика 24 канала