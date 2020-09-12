По данным исследования группы "Рейтинг", среди кандидатов на пост мэра Киева лидирует действующий глава Виталий Кличко. Его готовы поддержать 36% тех, кто намерен принять участие в выборах.

У Виталия Кличко очень высокий отрыв от своих оппонентов. Есть вероятность, что он, если не победит, то выйдет во второй тур. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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Он отметил, что пока остается интригой, кто окажется на втором месте, ведь сейчас кандидаты только начинают активную кампанию. У многих из них она будет зависеть от центральных месседжей партии, в частности это касается "Слуги народа".

Есть интрига вокруг того, будет ли второй тур или не будет. И сможет ли кто-то из кандидатов оттянуть часть голосов у лидера (Виталия Кличко – 24 канал) и не дать ему получить более 50%. Это остается основным вызовом на этих выборах,

– сообщил Любомир Мысов.

Представитель социологической группы "Рейтинг" отметил, что сейчас трудно говорить, как будет развиваться ситуация с Ириной Верещук, потому что ее рейтинг будет зависеть от общего рейтинга власти. Возможно какой-то креатив или конкретные шаги президента смогут повлиять на ее показатели.

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"В настоящее время выглядит таким образом, что Виталию Кличко недостаточно электоральных показателей для того, чтобы однозначно победить. Но давайте учитывать, что все меняется каждый день. В частности, например, было заявление "Европейской солидарности" о поддержке действующего мэра на выборах. И это определенным образом может помочь Виталию Кличко. Однако здесь уже вопрос как он отреагирует на инициативу партии", – добавил Любомир Мысов.



Рейтинг кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала