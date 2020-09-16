Фракция "Слуга народа" на заседании 16 июля провела праймериз кандидатов в мэры столицы. Победу одержала депутат от партии Ирина Верещук.

Во внутрипартийных гонке приняли участие Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качур и Дмитрий Гурин, сообщила корреспондентка 24 канала.

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Как проголосовали "слуги народа":

Ирина Верещук – 87 голосов;

Александр Дубинский – 41 голос;

Николай Тищенко – 30 голосов;

Дмитрий Гурин – 15 голосов;

Александр Качура – 3 голоса.

Кроме голосования членов партии, также учитывались еще два аспекта – текущая социология кандидатов, а также личный балл от президента Владимира Зеленского.

Глава государства со своей стороны отметил, что голосование партийцев и социология указывали на правильность выбора в пользу Ирины Верещук. Поэтому Зеленский уже ничего не решал, а просто поддержал решение партии.

По всем трем аспектам Ирина Верещук победила, поэтому она будет лучшим, самым умным и симпатичным кандидатом,

– заверил президент.

Ирина Верещук ранее уже была городским головой города Рава-Русская во Львовской области. Президент отметил, что этот опыт будет ей очень полезен.

Сама кандидат в мэры Киева пригласила на дебаты будущих кандидатов действующего мэра Киева Виталия Кличко и согласилась с шуткой Давида Арахамии про "стадион так стадион".

Более о победе Ирины Верещук на праймериз смотрите в видео:​

Что такое праймериз? Тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.

Выборы в Киеве: коротко о главном

Выборы мэра Киева и Киевсовета запланированы на 25 октября 2020 года.

По данным социологов, лидером симпатий на выборах в городской совет является президентская партия "Слуга народа".

В то же время исследования нескольких социологических групп свидетельствуют о том, что больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего городского голову Виталия Кличко.

Напомним! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут избирать городских голов и депутатов поселковых, городских и областных советов.