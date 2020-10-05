О российском гражданстве кандидата на пост мэра Стрыя от "Свободы" Бориса Юровича сообщили в одном из стрыйских пабликов в фейсбуке. Документ выдали в 2012 году в Ханты-Мансийском автономном округе.

На фото в документах – 44-летний Борис Юрович. Журналисты 24 канала спросили кандидата, имеет ли он паспорт Российской Федерации.

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Юрович ответил, что имеет украинский паспорт, по которому и баллотируется на пост мэра Стрыя. Также он отметил, что российский документ имел, однако сейчас его уже нет.

В то же время кандидат предложил журналистам встретиться на канале и подробнее поговорить на эту тему. Впрочем почти сразу после этого бросил трубку.

25 сентября городская территориально избирательная комиссия зарегистрировала Бориса Юровича. Члены ТИК заявили, что не располагают информацией о российском паспорте кандидата на пост мэра Стрыя.

Если будет какое-то официальное представление из полиции или из более крупных органов, компетентных в вопросе, то ТИК будет рассматривать этот вопрос на заседании и выносить по этому поводу какое-то решение,

– отметил председатель Стрыйской городской ТИК Роман Пасемкив.

Журналисты попытались еще раз связаться с Юровичем и договориться о встрече. Впрочем ответила на звонок уже его жена, уверявшая, будто это ее номер.

Она подчеркнула, что сейчас находится не в суде, а представителям СМИ никто не обязан что-то объяснять. Поэтому если человек сам захочет, то только тогда предоставит все объяснения.

Паспорт Юровича действителен на сайте МВД России

На сайте федеральной налоговой службы есть идентификационный номер. На сайте МВД России по вопросам миграции указано, что паспорта нет среди недействующих.



Российский паспорт Бориса Юровича / Фото с фейсбук-страницы "Стрийщина культурна"

Также в базе данных службы судебных приставов Юрович имеет 17 административных взысканий. Это в основном долги и нарушения правил дорожного движения. Четыре из них – за 2019 год-еще не оплачены.

Юристы поясняют, что оснований для снятия с регистрации нет. Ведь кандидаты на местных выборах не должны указывать, имеют ли еще какое-то гражданство.

Только в отношении кандидатов в народные депутаты предусматривается обязанность подавать отдельное заявление, в котором указывать о наличии гражданства другого государства,

- пояснил адвокат Олег Мицик.

И добавил, что лишь наличие информации о гражданстве другого государства не является основанием для рассмотрения вопроса об отмене регистрации.

Юрович снял свою кандидатуру с выборов

2 октября на странице Львовской областной организации "Свобода" появился сообщение, в котором сообщили, что Борис Юрович снимает свою кандидатуру с выборов.

Он заявил, что не хочет навредить партии, поэтому решил не участвовать в местных выборах как кандидат.

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