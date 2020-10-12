В сети заметили странную активность групп страниц – они действовали синхронно и часто распространяли одинаковый контент. В частности, активно продвигали с помощью платных сообщений политика, бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского. Он баллотируется на пост мэра Киева.

Об этом говорится в материале общественной сети ОПОРА. По данным активистов, речь идет о трех страницах - "Украина Онлайн", "Свободная Украина" и "Ассоциация налогоплательщиков. Киев".

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Завышенные рейтинги

В частности, в этих сообществах можно было прочитать данные социологических опросов, проведенных Центром общественного развития "Интер-акция". Последнюю можно найти в базе псевдосоциологов, заключенной онлайн-изданием "Тексты".

Активисты считают, что рейтинги Андрея Пальчевского от "Интер-акции" и его партии "Победа Пальчевского" являются завышенными. Ведь разница между цифрами "Интер-акции" и результатами опросов других социологических компаний – разительная.

Публикацию рейтингов, как и оплату их продвижения в соцсети, закон не запрещает. Впрочем, Избирательный кодекс устанавливает ограничения на публикацию таких сообщений. Результаты опроса должны содержать информацию о времени проведения, территорию, размер, способ формирования выборки, метод опроса и тому подобное. "Интер-акция" этих требований не придерживалась,

– заметила ОПОРА.

23 рекламные сообщения

По словам авторов материала, в сентябре из этой сети страниц транслировались 23 рекламные сообщения, которые в основном дублировались. Идентичные сообщения запускали на трех страницах в одинаковые временные промежутки.

Всю рекламу сети с трех страниц нацелили на:

Киев (70,8%), где Пальчевский борется за кресло мэра,



(70,8%), где Пальчевский борется за кресло мэра, Киевскую область (21,7%), где "Победа Пальчевского" баллотируется в местные советы.

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Сколько все это стоило

На распространение этих 23 сообщений потратили от 31 до 37,3 тысячи долларов, то есть 880-1060 тысяч гривен.

Эти расходы распределились между страницами так:

"Ассоциация налогоплательщиков. Киев" потратила на рекламу почти 12 – 14 тысяч долларов;

"Свободная Украина" – от 10 до 12 тысяч долларов;

"Украина Онлайн" – от 8,5 до 10,5 тысяч долларов.

Заметим! Когда ОПОРА готовила свой материал, "Украина Онлайн", "Ассоциация налогоплательщиков. Киев" и "Свободная Украина" внезапно прекратили распространять соцопрос и заняли противоположную предыдущей позицию. То есть, если раньше в рекламных сообщениях можно было найти лишь хвалебные отзывы об Андрее Пальчевском, то теперь все они были посвященными его дискредитации.