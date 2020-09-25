Традиционно во время избирательных кампаний участники гонки меняют свои имена и фамилии на те, которые носят политические лидеры. Этот год является не исключением – в частности, подобное случилось в Одессе. В Минюсте говорят, что юридических оснований отказать таким заявителям нет. В ведомстве хотят предложить изменения в Избирательный кодекс. Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Атака клонов по-одесски

24 сентября в комиссию подали документы еще один Геннадий Труханов, несколько Филимоновых и даже один Зеленский. Об этом пишет местное издание "Думская".

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Такое явление в украинской политике называют "атакой клонов", и в Одессе такое случается не впервые. В частности, во время прошлых парламентских выборов в округах Одесской области баллотировались трое Баранских, два Танцюры, несколько Гончаренко и Климовых, ненастоящий Зеленский и другие псевдослуги народа.

Что известно о кандидатах в мэры Одессы

В Одессе уже зарегистрировали семерых кандидатов на должность городского головы. Трое являются представителями партий, а четверо – самовыдвиженцы:

Олег Филимонов ("Слуга народа");

Морис Ибрагим (самовыдвижение);

Михаил Кузаконь (самовыдвижение);

Геннадий Труханов (действующий мэр "Доверяй делам");

Сергей Калинчук ("За будущее");

Станислав Домбровский (самовыдвижение);

Юрий Печерский (самовыдвижение).

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Как на это отреагировало Министерство юстиции

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что перед дедлайном на регистрацию кандидатов появилось большое количество желающих изменить информацию о себе.

По словам чиновника, юридических оснований для отказа таким заявителям нет. Кроме того, соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата.

Но это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Поэтому предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену фамилии и имя непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение,

– подчеркнул Малюська.