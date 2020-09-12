"Слуга народа" 31 августа провела свой съезд, на котором официально объявила кандидата от партии в мэры Киева. За пост мэра столицы будет бороться Ирина Верещук.

На съезде "слуг народа" 31 августа стало известно, кто будет баллотироваться в мэры Киева, сообщает 24 канал.

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За пост мэра столицы от "Слуги народа" будет бороться Ирина Верещук.

Накануне партия "Слуга народа" провела праймериз среди 5 кандидатов на должность мэра Киева. По трем критериям победу одержала Верещук.

Свою поддержку ее кандидатуры в будущих избирательных гонках высказал ранее и Владимир Зеленский. Штаб Верещук на выборах мэра столицы возглавит Александр Корниенко – первый заместитель фракции в парламенте.

К слову, по результатам опроса Центра Разумкова, за Верущук готовы проголосовать 5,5% всех опрошенных, или 6% тех, кто готов принять участие в выборах.

Что известно об Ирине Верещук

Родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской на Львовщине. Замужем второй раз, оба мужа – военные.

Училась в Военном институте при Львовской политехнике, который закончила с отличием по специальности "Международная информация".

А также на юридическом факультете Львовского университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

Была стипендиаткой Польско-американского фонда Свободы по программе имени Лейна Киркланда.

5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.

В 2010 году Верещук работала заместителем председателя Жовкивской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политики, а 30 октября стала мэром Равы-Русской (Львовская область).

Ирина Верещук в апреля 2015 года года была одним из инициаторов и организаторов социальной платформы "Важен каждый", автором предложений социально ориентированных реформ.

Была кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, но победу не одержала.

В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 29 в списке как беспартийная.

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