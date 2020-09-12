Ирина Верещук стала официальной кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа"
"Слуга народа" 31 августа провела свой съезд, на котором официально объявила кандидата от партии в мэры Киева. За пост мэра столицы будет бороться Ирина Верещук.
На съезде "слуг народа" 31 августа стало известно, кто будет баллотироваться в мэры Киева, сообщает 24 канал.
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За пост мэра столицы от "Слуги народа" будет бороться Ирина Верещук.
Накануне партия "Слуга народа" провела праймериз среди 5 кандидатов на должность мэра Киева. По трем критериям победу одержала Верещук.
Свою поддержку ее кандидатуры в будущих избирательных гонках высказал ранее и Владимир Зеленский. Штаб Верещук на выборах мэра столицы возглавит Александр Корниенко – первый заместитель фракции в парламенте.
К слову, по результатам опроса Центра Разумкова, за Верущук готовы проголосовать 5,5% всех опрошенных, или 6% тех, кто готов принять участие в выборах.
Что известно об Ирине Верещук
- Родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской на Львовщине. Замужем второй раз, оба мужа – военные.
- Училась в Военном институте при Львовской политехнике, который закончила с отличием по специальности "Международная информация".
- А также на юридическом факультете Львовского университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".
- Была стипендиаткой Польско-американского фонда Свободы по программе имени Лейна Киркланда.
- 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.
- В 2010 году Верещук работала заместителем председателя Жовкивской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политики, а 30 октября стала мэром Равы-Русской (Львовская область).
- Ирина Верещук в апреля 2015 года года была одним из инициаторов и организаторов социальной платформы "Важен каждый", автором предложений социально ориентированных реформ.
- Была кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, но победу не одержала.
- В 2019 году была избрана народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 29 в списке как беспартийная.
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Что известно о местных выборах в 2020 году
- 11 августа ЦИК сформировала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов.
- Верховная Рада на заседании 15 июля, проголосовала за постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября. 23 июля она вступила в силу.
- Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Согласно документу, выборы на временно оккупированных территориях Украины назначат согласно установленным законами порядкам при условии прекращения оккупации и агрессии России против Украины.
- Участие смогут принять не все населенные пункты, а только те, которые сформировали органы местного самоуправления.
- В "Слуге народа" говорят, что местные выборы 25 октября 2020 года могут не состояться только в том случае, если в Украине введут чрезвычайное положение.