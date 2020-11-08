Кернеса зарегистрировали как мэра Харькова: заявление прислал по почте
Харьковская избирательная комиссия официально зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром Харькова. Во время первого тура местных выборов политик получил более 60% голосов избирателей.
Все необходимые документы для регистрации Кернес прислал по электронной почте. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
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Согласно действующему законодательству, Кернес должен до 20 декабря принять участие в первой сессии нового состава горсовета.
Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заверил, что к этой дате Кернес обязательно вернется в Украину. Сейчас глава Харькова продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите".
Что известно о состоянии Кернеса
- В сентябре стало известно, что мэр Харькова заразился коронавирусом. В первые дни Кернеса лечили в Украине, однако впоследствии транспортировали на лечение в Германию.
- Долгое время о состоянии мэра не было никакой информации. В сети регулярно публиковали слухи, что Кернес якобы умер. Главным доказательством было то, что глава Харькова длительное время не выходит на связь.
- В мэрии Харькова каждый раз опровергали новости о смерти Кернеса.
- 3 ноября спикер Харьковской мэрии Юрий Сидоренко заявил, что "Кернес жив, умирать не собирается". Глава Харькова якобы выздоравливает и собирается вернуться в Украину в ближайшее время.
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