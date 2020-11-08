Харьковская избирательная комиссия официально зарегистрировала Геннадия Кернеса мэром Харькова. Во время первого тура местных выборов политик получил более 60% голосов избирателей.

Все необходимые документы для регистрации Кернес прислал по электронной почте. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

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Согласно действующему законодательству, Кернес должен до 20 декабря принять участие в первой сессии нового состава горсовета.

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заверил, что к этой дате Кернес обязательно вернется в Украину. Сейчас глава Харькова продолжает лечение в берлинской клинике "Шарите".

Что известно о состоянии Кернеса