Насилие и черный пиар: КИУ фиксирует рост нарушений перед выборами
Комитет избирателей Украины обнаруживает рост фактов насилия и использования черного пиара перед местными выборами. В регионах увеличивается количество агитационных материалов против кандидатов, фактов подкупа и применения силы.
В частности, в Киеве распространяли черный агитационный материал против кандидата "За майбутнє". В городе раздавали газеты с надписью "За будущее Игоря Коломойского". Об этом сообщает пресс-служба КИУ.
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Также на Харьковщине недавно было совершено нападение на агитатора от партии "Европейская Солидарность".
Эксперты Комитета избирателей выделили наиболее проблемные регионы на местных выборах-2020. Речь идет о Закарпатской и Одесской области.
Анализ был проведен по следующим критериям:
- факт подкупа;
- факт насилия;
- избирательный туризм.
Поэтому на Закарпатье обнаруживают значительное количество сетей по подкупу избирателей и применению насилия. Например, в Вышковской ОТГ в результате избиения умер кандидат в депутаты от ОПЗЖ. В Одесской области зафиксировали рекордные случаи избирательного туризма и механизмы подкупа избирателей.
Одесская область и Закарпатье требуют усиленного внимания от медиа, наблюдателей и правоохранительных органов, чтобы избежать массовых нарушений в день выборов,
– говорится в сообщении пресс-службы КИУ.
Подкуп избирателей
В КИУ также отметили, что ключевая проблема избирательного периода – подкуп избирателей. Это нарушение фиксируют в трети областей.
Наиболее распространена раздача различных продуктов украинцам. В частности, масок и дезинфекторов. Накануне на Львовщине раздавали брендированные маски с логотипом кандидата. В Киеве маски с логотипом партии оставляли в почтовых ящиках.