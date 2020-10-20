Комитет избирателей Украины обнаруживает рост фактов насилия и использования черного пиара перед местными выборами. В регионах увеличивается количество агитационных материалов против кандидатов, фактов подкупа и применения силы.

В частности, в Киеве распространяли черный агитационный материал против кандидата "За майбутнє". В городе раздавали газеты с надписью "За будущее Игоря Коломойского". Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

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Также на Харьковщине недавно было совершено нападение на агитатора от партии "Европейская Солидарность".

Эксперты Комитета избирателей выделили наиболее проблемные регионы на местных выборах-2020. Речь идет о Закарпатской и Одесской области.

Анализ был проведен по следующим критериям:

факт подкупа;

факт насилия;

избирательный туризм.

Поэтому на Закарпатье обнаруживают значительное количество сетей по подкупу избирателей и применению насилия. Например, в Вышковской ОТГ в результате избиения умер кандидат в депутаты от ОПЗЖ. В Одесской области зафиксировали рекордные случаи избирательного туризма и механизмы подкупа избирателей.

Одесская область и Закарпатье требуют усиленного внимания от медиа, наблюдателей и правоохранительных органов, чтобы избежать массовых нарушений в день выборов,

– говорится в сообщении пресс-службы КИУ.

Подкуп избирателей

В КИУ также отметили, что ключевая проблема избирательного периода – подкуп избирателей. Это нарушение фиксируют в трети областей.

Наиболее распространена раздача различных продуктов украинцам. В частности, масок и дезинфекторов. Накануне на Львовщине раздавали брендированные маски с логотипом кандидата. В Киеве маски с логотипом партии оставляли в почтовых ящиках.

Обратите внимание! 25 октября в Украине пройдут местные выборы. На них украинцы будут выбирать мэров, депутатов в местные, областные советы. Актуальную информацию о ходе кампании и местных выборах-2020 читайте на сайте 24 канала.