Выборы мэра Киева, Львова и других городов Украины, а также выборы депутатов городских и сельских советов состоятся 25 октября 2020 года. В некоторых городах уже известны кандидаты на должность городского головы. Среди выдвиженцев можно увидеть как старые, так и новые лица.

Как в Украине происходят местные выборы

Выборы городского главы в тех местах, где численность превышает 90 тысяч человек, проводятся по мажоритарной системе абсолютного большинства. То есть побеждает тот кандидат, за которого проголосовало 50% +1 голос. Если ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов, проводится второй тур, в котором участвуют те два кандидата, за которых проголосовали больше всего избирателей.

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Выборы мэра в городах с количеством, меньше чем 90 тысяч, а также выборы сельского и поселкового гавы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства. Побеждает тот кандидат, за которого проголосовало наибольшее количество населения. В случае равенства голосов, возможны перевыборы или проведение жеребьевки.

Выборы депутатов областных, районных, городских и районных советов проводятся по пропорциональной избирательной системе в многомандатном избирательном округе по избирательным спискам местных организаций политических партий с закреплением кандидатов в территориальных избирательных округах.

Выборы депутатов сельских и поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые делится территория села, поселка или нескольких сел, жители которых объединились в общину.

Выборы пока не состоятся во временно оккупированных областях: Автономной Республике Крым, Севастополе, а также в некоторых частях Луганской и Донецкой областей.

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Кто будет баллотироваться в мэры в Киеве и Львове

Киев

Виталий Кличко заявил о том, что во второй раз планирует идти на местные выборы. Напомним, что Виталий Кличко дважды занимал эту должность: впервые он победил на внеочередных выборах в 2014 году, а через год ему снова удалось победить на повторных выборах. Также о своем намерении возглавить Киев заявил бизнесмен Гарик Корогодский.

Львов

Еще в прошлом году стало известно, что глава партии "Самопомич" Андрей Садовый не будет баллотироваться на местных выборах. В то же время, партия планирует выдвинуть нового кандидата.

Когда обнародуют результаты местных выборов?

Результаты местных выборов в 2020 году должны официально появиться не позднее 9 ноября.

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