Кто стоит за стрельбой под Харьковом и что конкретно произошло – провокация или нападение – должны дать соответствующую квалификацию украинские правоохранительные органы. Они уже заявили, что якобы задержали 14 исполнителей.

В то же время остается вопрос, куда направлялись представители организации "Патриоты – за жизнь". Почему они решили куда-то поехать, какой была цель их путешествия – туристическая, рекреационная или иная. Об этом в эфире на 24 канале рассказал политолог Петр Олещук.

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Он отметил, что информации достаточно мало, поэтому сделать выводы какие-то трудно. Однако с первых дней начала распространяться ложная информация и опровержение. Тут уже нагнали столько фейков, что, пожалуй, с ними и за месяц не разобраться.

Кто был мишенью в этого инцидента

Петр Олещук сообщил, что мы не можем подменять правоохранителей и устанавливать виновников. Но можем анализировать.

"Сразу после того, как появилась информация в соцсетях, было акцентирование, что есть погибшие и жертвы. Сразу было озвучено требование к Владимиру Зеленскому, что надо разбираться, надо уходить в отставку, что он не контролирует ситуацию. Фактически действительно была попытка дискредитации", – пояснил Петр Олещук.

Расстрел и большая политика

Политолог заверил, что мы можем видеть в этой истории попытки привязать все это к большой политике, в частности к избирательному процессу, который продолжается.

Когда мы говорим о выборах, часто самая большая проблема не получить больше сторонников, а мобилизовать своих сторонников. Чтобы они не просто тебя поддерживали, а пошли в день выборов голосовать,

– пояснил Петр Олещук.

По его мнению, мобилизация, особенно в контексте местных выборов, – это всегда серьезная проблема. Мы сейчас чувствуем, что в предвыборной кампании большой процент силовых действий, провокаций, резких заявлений. Для того, чтобы избиратель максимально серьезно относился к голосованию и был максимально мобилизован.

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"А каким образом достигается? Наиболее эффективный способ – это объяснить избирателю, что страна на грани катастрофы. И только от его голоса зависит спасем страну или нет. Страх – это наиболее эффективная эмоция во время избирательной кампании", – добавил Олещук.

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