6 декабря 2020 года в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра города. Представитель ОПЗЖ Константин Павлов уверенно победил Дмитрия Шевчика, который шел от "Слуги народа" и считался фаворитом. Этот результат стал одной из главных сенсаций местных выборов-2020.

Сразу отметим, что Павлов попал во второй тур выборов только с третьим результатом. Почему будущему победителю так повезло? Как вообще начиналась его трудовая карьера, кто привел в большую политику и взял под свое крыло – читайте в материале сайта 24 канала.

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Местные выборы-2020

25 октября 2020 года в Кривом Роге прошли местные выборы. Первое место на выборах мэра вполне прогнозируемо занял многолетний "хозяин города" Юрий Вилкул. Единственной интригой было то, победил он уже в 1-м туре или нужен все же 2-й. Такую неуверенность дали экзитполы, в которых была погрешность в почти 10%, а также затягивание с официальным объявлением результатов.

Павлов финишировал третьим на выборах 25 октября, но все равно стал мэром / Фото из соцсетей

В конце концов, было решено, что райцентру нужен 2-й тур, и там будут Юрий Вилкул и "слуга народа" Дмитрий Шевчик. Повторное голосование назначили на 22 ноября. За несколько дней до "дня Х" появилась информация об ухудшении здоровья у фаворита, а 17 ноября Вилкул вышел в эфир и заявил, что выбывает из мэрских гонок и снимает свою кандидатуру в пользу бывшего заместителя, а ныне – кандидата в мэры Кривого Рога от партии Медведчука "ОПЗЖ" – Константина Павлова.

Константин Павлов соглашается стать политическим наследником Вилкула-старшего:

Таким образом, Павлов, который в 1-м туре не набрал и 10% и, видимо, уже видел себя где-то на курортах, неожиданно вернулся с политических каникул в гонку, чтобы 6 декабря защитить наследство Вилкула. Об этом он публично заявил у себя в фейсбуке.

Я принимаю вызов ... я буду бороться за победу во 2 туре выборов... Я уверен – вместе мы создадим город комфорта и заботы о каждом земляке... Построению именно такого города посвятил себя Юрий Григорьевич Вилкул. Я буду опираться на нашу объединенную программу и уже сформированное большинство в городском совете, – сказал Павлов о неожиданном возвращении в избирательную кампанию.

Стратегия у Павлова на 2-й тур была проста – конкурента он называл мариупольским чужаком-захватчиком и даже "грязно-зеленым Шавчичком" (цитата с официальной страницы кандидата в мэры).

Сенсационный 2-й тур

6 декабря состоялся 2-й тур выборов мэра Кривого Рога. Вполне ожидаемо, предварительные данные относительно вероятного победителя в разных подсчетах кардинально отличались. Так, согласно экзитпола телеканала "Украина 24", который принадлежит Ринату Ахметову и, конечно, симпатизирует Шевчику, победил именно этот кандидат – 52,61% против 46,05% в Павлова. В то же время, экзитпол "Центра исследования развития территорий" дал следующие цифры: 58,86% у Павлова и 41,1% у Шевчика.

Такое большое расхождение в цифрах "обещало" определенную интригу во время подсчета голосов и даже затягивание процесса через судебные иски. Но развязка была, на удивление, быстрой – уже через два дня избирательная комиссия объявила официальные результаты: 56,96% у Павлова и 40,50% у Шевчика.

Победу кандидата от ОПЗЖ некоторые эксперты назвали "личным поражением Зеленского", потому что в родном городе Президента проиграл его протеже. Возможно, это несколько преувеличено. Но точно можно сказать: неожиданный триумф Павлова – одна из главных сенсаций местных выборов-2020. И теперь самое время узнать, "ху из" новый мэр Кривого Рога?

Биография Константина Павлова

Константин Павлов родился 12 января 1973 года в Кривом Роге в небогатой семье, закончил местный техникум и пошел работать электрослесарем на местный гигант – Южный горно-обогатительный комбинат (ПГОК). На этом предприятии когда-то работал сын Юрия Вилкула – Александр, а ныне им руководит конкурент Павлова на выборах-2020 Шевчик.

В 1996 году Павлов делает резкий разворот: он увольняется с работы и идет в бизнес – становится заместителем директора фирмы "Кривбасс-Консалтинг". За сложным названием скрывалась типичная для 1990-х компания, которая понемногу занималась всем. Компания Павлова делала это успешно, что позволило бывшему электрослесарю без высшего образования стать нужным, получить важные связи и "выйти в люди".

В 1998 году Павлова назначили директором "ТОВки", а через год он вернулся в ГОК – уже на высокую должность заместителя начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности. Там Павлов знакомится и начинает активно работать с Александром Вилкулом, который тогда был замом гендиректора предприятия.

В 2002 году Павлов идет на повышение – возглавляет местный суриковый завод.

У кого кулак больше? / Фото с официальной страницы Павлова

В конце 1990-х и начале 2000-х город и его многочисленные лакомые промышленные куски делили между собой украинские олигархи – в частности, Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. Последний вышел победителем в этой борьбе, а потому решил закрепить успех. Для этого ему требовались собственные кадры во власти. Одним из многих менеджеров, которых "подтянули" в политику, стал Константин Павлов.

Политическая карьера

В 2005 году Павлов, который уже к тому времени получил диплом о высшем образовании (пусть и МАУП) становится членом "Партии регионов" и одним из лиц политсилы в райцентре и его окрестностях. За год Павлов – уже первый заместитель городского головы Кривого Рога.

В 2006 и 2010 годах Павлов избирается в облсовет, в 2010-м – становится главой криворожских регионалов и именно в этом статусе в 2012 году попадает в Верховную Раду как мажоритарщик.

В парламенте Павлов вел себя как типичный "регионал" – сидел тихо, инициативу не проявлял, послушно выполнял приказы руководства, голосовал так, как надо, иногда кнопкодавил и постоянно наслаждался жизнью. 16 января 2014 года Павлов голосовал за "диктаторские законы". Этим парламентарий власть Януковича не сохранил, но опозорился навечно.

После роспуска Рады Павлова в 2014 году снова избирают народным депутатом – снова на мажоритарном округе №31, но на этот раз как самовыдвиженца.

Равнение на Вилкула / Фото с официальной страницы Павлова

За время своей второй депутатской каденции Павлов понял, что кары за "региональное" прошлое не будет (поэтому голосовал за антиукраинские инициативы), присоединился к "Оппоблоку", а впоследствии после его раскола перешел к той части, что контролируется Медведчуком и Левочкиным, с ахметовской долей также связей не обрывал. Также Константин Павлов не прекращал сотрудничество и с Вилкулами – он был членом провальной президентской кампании Вилкула-младшего.

Павлов кнопкодавит:

В Раде Павлов отметился серией скандалов – журналист Ян Доброносов зафиксировал детали полушутливого общения депутата с родным сыном. В нем сын Юрий Павлов спрашивал отца о ситуации с "телочками" в Раде, а также предлагал отцу подумать о покупке молокозавода в Трускавце.

Также журналисты обратили внимание на состояние семьи нардепа, согласно декларации Павлова, там есть элитные часы, земля, квартиры и немалые суммы денег.

В "ОПЗЖ" Павлову доверили стоять во втором ряду – сразу за Рабиновичем и Медведчуком / Фото с официальной страницы мэра Кривого Рога

В 2019 году Павлов снова попытался стать нардепом, но на этот раз неудачно. Тогда народным избранником стал "слуга народа" Захарченко.

Константин Павлов год побыл в запасе как советник Юрия Вилкула в исполкоме Криворожского горсовета, а в 2020 году его подобрала "ОПЗЖ" и выставила от себя в кандидаты в мэры Кривого Рога. Никаких шансов стать мэром у Павлова не было, свою избирательную кампанию построил как сателлит Вилкула-старшего и не скрывал задачу завести под брендом "ОПЗЖ" нужных людей в горсовет.

Константин Павлов рассказывает о себе криворожской телезвезде Анне Пауковой:

В первом туре Павлов финишировал, напомним, с третьим показателем и лишь с 9,15%. Но после неожиданного решения патрона у него появился второй шанс. Коим он очень удачно воспользовался.