Осенью киевляне будут выбирать нового мэра столицы. Действующий глава города Виталий Кличко в кресле столичного главы уже шестой год. Но на этом свою политическую карьеру завершать не планирует. Кличко заявил, что будет бороться на местных выборах.

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Мост Кличко

Впрочем не шутками едиными запомнилось его мэрство. Одним из самых масштабных проектов – мост, который соединил две туристические локации: Владимирскую горку и арку Дружбы народов.

Против строительства выступили активисты и архитекторы. Мол, мост лишь исказит киевские холмы. Строительство стеклянного перехода обошлось столице в почти полмиллиарда гривен. Впрочем, через несколько дней после открытия на мосту треснуло стекло.



Братья Кличко на открытии стеклянного моста / Фото 24 канал

Строительство Шулявского моста

Коррупционный скандал разгорелся и вокруг другого столичного моста – Шулявского. Ремонтом путепровода занималась компания скандального столичного застройщика Максима Микитася. Тогда же бизнесмена не раз замечали в ближнем окружении самого Кличко.

Смету развязки меняли трижды – с 600 миллионов до 2 миллиардов гривен. По мнению народного депутата 8 созыва Игорь Луценко, то, что Кличко сейчас открыл частично Шулявку, это могло быть, даже для него, гораздо большим пиаром, если бы это была инновационная развязка.

"А не такая обычная, что вот мост ушел – и все. То есть, мы по нему едем, стоим в пробках, как всегда", – отметил он.



Виталий Кличко посетил строительство Шулявского моста / Фото Укринформ

Застройки в Киеве

Не смог преодолеть Кличко и главную проблему всех мэров столицы – скандальные застройки. По его каденции город потерял не одну "зеленую" зону в спальных районах, а в историческом центре все чаще стали появляться уродливые многоэтажки.

"У Кличко есть другие проблемы. За ним очень часто есть влиятельные застройщики, которые на этом зарабатывают, и именно поэтому сохраняется тенденция хаотичных застроек", – пояснил политолог Владимир Фесенко.

Положительные итоги работы Кличко

Впрочем, именно за время руководства Виталия Кличко в столице появились километры велодорожек, новые парки, отремонтированы центральные улицы, а в подземке заработал скоростной интернет.

Кроме того, появилась отдельная полоса общественного транспорта, а в центре города начали убирать неправильно припаркованные машины.

Виталия многие скептически воспринимали как мэра – боксер и так далее. Но он старается. Он пытается развивать Киев, у него есть попытки осовременить, модернизировать Киев,

– отметил Владимир Фесенко.

Несмотря на то, что в Киеве остаются не решенными еще десятки проблем, эксперты соглашаются: с вызовом мэрства Виталий Кличко справился. Впрочем, как оценят его работу жители столицы, увидим уже осенью.