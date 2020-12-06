В Кривом Роге 6 декабря второй тур голосования за должность городского главы. По итогам дня голосования явка избирателей составила 35,14%.

Окончательные цифры явки во втором туре в Кривом Роге уже обнародовала Центральная избирательная комиссия.

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Сравнение явки

Официальная явка по состоянию на 20 часов составила 35,15% избирателей. Для сравнения в первом туре здесь на участки пришли 36,72%. Средняя явка по Украине 25 октября составила 36,88%.

Таким образом в Кривом Роге во втором туре явка была несколько ниже, чем в первом туре в городе и по Украине в целом. Впрочем, это более высокая явка, чем в большинстве городах, где был второй тур выборов.

Явка по состоянию на 16 часов

Явка избирателей в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 16:00 составила 28%, погрешность – 1,25%,

– говорится в сообщении.

Это довольно высокий показатель. Для сравнения – явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%. Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 22,5%, а 15 ноября в 7 городах – 18,6%.

А вот, например, по всей Украине в день голосования 25 октября на это время явка составляла 27%.



Явка в Кривом Роге по состоянию на 16:00

По информации ЦИК, по состоянию на 13:00 В Кривом Роге на участки пришли более 18% избирателей.

К слову, по состоянию на 12:00 явка составила 14,65%. Для сравнения – явка избирателей во втором туре голосования за мэра Черновцов 29 ноября на этот час составила 6,4% (погрешность – 0,75%).



Явка в Кривом Роге по состоянию на 12:00 6 декабря

Выборы мэра в Кривом Роге: коротко