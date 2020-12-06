В Кривом Роге 6 декабря стартовал второй тур выборов мэра. За должность соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов.

2 тур выборов в Кривом Роге: какова ситуация

Избирательные участки традиционно открылись в 8 часов утра. Голосование началось вовремя на всех 294 участках. Будут работать они до 20:00. Об этом говорится в сообщении Криворожского отдела Нацполиции в фейсбуке.

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По данным Центральной избирательной комиссии, в повторном голосовании на выборах мэра Кривого Рога имеют право принять участие 485 тысяч жителей города.

В полиции добавляют, что в "день тишины" накануне 2 тура выборов нарушений не было. Для обеспечения порядка привлекли почти тысячу правоохранителей.

В то же время гражданская сеть ОПОРА отмечает, что 5 декабря видели билборды с призывами голосовать, выполненные в стилистике обоих кандидатов. В частности, можно было заметить плакаты с текстом: "6 декабря. Не обещаю. Гарантирую", "6 декабря. Верим гарантиям", "Гарантии – за мной! Выбор – за вами!". Их айдентика, цветовая гамма и шрифты – аналогичны материалам кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.

Заметим, что в Кривом Роге за кресло мэра борются кандидаты, которые в первом туре заняли 2-е и 3-е места. Смена основных кандидатов на должность произошла после того, как кандидат, занявший 1 место по количеству голосов, Юрий Вилкул, отказался от дальнейших соревнований из-за состояния здоровья.

Результаты первого тура выборов в Кривом Роге

В первом туре за кандидата на пост мэра Вилкула проголосовали 80,6 тысячи избирателей;

за Шевчика – 45 тысяч.

Какие партии прошли в городской совет Кривого Рога

В горсовет прошли 5 партий.

Больше всего мандатов – 19 – у Блока Вилкула "Украинская перспектива";

партия "Слуга народа" взяла 16 мандатов,

ОПЗЖ – 9;

"Сила людей" и "Европейская солидарность" – по 5.

Кстати Зеленский в рабочей поездке агитировал за Шевчика из "Слуги народа", – КИУ



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