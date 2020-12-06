В Кривом Роге стартовал второй тур местных выборов
В Кривом Роге 6 декабря стартовал второй тур выборов мэра. За должность соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов.
2 тур выборов в Кривом Роге: какова ситуация
Избирательные участки традиционно открылись в 8 часов утра. Голосование началось вовремя на всех 294 участках. Будут работать они до 20:00. Об этом говорится в сообщении Криворожского отдела Нацполиции в фейсбуке.
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По данным Центральной избирательной комиссии, в повторном голосовании на выборах мэра Кривого Рога имеют право принять участие 485 тысяч жителей города.
В полиции добавляют, что в "день тишины" накануне 2 тура выборов нарушений не было. Для обеспечения порядка привлекли почти тысячу правоохранителей.
В то же время гражданская сеть ОПОРА отмечает, что 5 декабря видели билборды с призывами голосовать, выполненные в стилистике обоих кандидатов. В частности, можно было заметить плакаты с текстом: "6 декабря. Не обещаю. Гарантирую", "6 декабря. Верим гарантиям", "Гарантии – за мной! Выбор – за вами!". Их айдентика, цветовая гамма и шрифты – аналогичны материалам кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова.
Заметим, что в Кривом Роге за кресло мэра борются кандидаты, которые в первом туре заняли 2-е и 3-е места. Смена основных кандидатов на должность произошла после того, как кандидат, занявший 1 место по количеству голосов, Юрий Вилкул, отказался от дальнейших соревнований из-за состояния здоровья.
Результаты первого тура выборов в Кривом Роге
- В первом туре за кандидата на пост мэра Вилкула проголосовали 80,6 тысячи избирателей;
- за Шевчика – 45 тысяч.
Какие партии прошли в городской совет Кривого Рога
В горсовет прошли 5 партий.
- Больше всего мандатов – 19 – у Блока Вилкула "Украинская перспектива";
- партия "Слуга народа" взяла 16 мандатов,
- ОПЗЖ – 9;
- "Сила людей" и "Европейская солидарность" – по 5.
Кстати Зеленский в рабочей поездке агитировал за Шевчика из "Слуги народа", – КИУ
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