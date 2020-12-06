В Кривом Роге 6 декабря проходит 2 тур местных выборов. На одном из избирательных участков пожилая женщина пыталась проголосовать по советскому паспорту.

Члены участковой избирательной комиссии отказались выдавать женщине бюллетень. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

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Пожилая женщина пришла голосовать с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту,

– говорится в сообщении.

Инцидент произошел на избирательном участке №121674 по адресу улица Катериновская, 11.

В Кривом Роге женщина пришла на выборы с советским паспортом / Фото опоры

Обратите внимание! Чтобы получить бюллетень, избиратель должен показать паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

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