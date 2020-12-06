В Кривом Роге женщина пыталась проголосовать по советскому паспорту: фото
В Кривом Роге 6 декабря проходит 2 тур местных выборов. На одном из избирательных участков пожилая женщина пыталась проголосовать по советскому паспорту.
Члены участковой избирательной комиссии отказались выдавать женщине бюллетень. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
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Пожилая женщина пришла голосовать с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту,
– говорится в сообщении.
Инцидент произошел на избирательном участке №121674 по адресу улица Катериновская, 11.
В Кривом Роге женщина пришла на выборы с советским паспортом / Фото опоры
Местные выборы в Кривом Роге: что известно
- В 1 туре местных выборов в Кривом Роге победил действующий мэр города Юрий Вилкул. Он получил 46,27% голосов избирателей.
- 17 ноября Вилкул снял свою кандидатуру со 2 тура местных выборов.
- За пост мэра Кривого Рога во время голосования 6 декабря соревнуются Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от ОПЗЖ.
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