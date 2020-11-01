С местных выборов 2020 в Украине прошла уже неделя. Процесс подсчета голосов избирателей и составления протоколов участковыми избирательными комиссиями завершено. Поэтому эксперты анализируют результаты.

Они считают, что абсолютных победителей местных выборов сложно назвать. Об итогах нынешних выборов – читайте в материале журналистов 24 канала.

Интересно ЦИК опубликовал первые результаты местных выборов в Украине

В будущем сформированные советы будут заполнены различными партиями. Поэтому определить того, кто потерпел наибольшее поражение, значительно легче. Эксперты заключают – "Слуге народа" не удалось повторить прошлый успех. В частности и потому, что местную власть воспринимали как оппозицию к центральной, от которой начали уставать.

За год-два после любых выборов происходит снижение рейтинга центральной власти или партии власти. У нас весь этот негатив берет на себя политическая партия "Слуга народа",

– отметила председатель правления сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Почему выбирают действующую власть

Многим действующим мэрам удалось сохранить свое кресло. Избиратель предпочел того, кого знают и кто показал результаты своей работы.

"В мэры, сельские, поселковые, лидеры общин идут максимально приближенные к людям кандидаты. Как и в положительном, так и в негативном плане. Например, по применению административных ресурсов", – рассказал аналитик Александр Клюжев.

Основные победители

► Победили уже в первом туре действующие мэры некоторых городов-миллионников. По предварительным данным Геннадий Кернес, который лечится за границей от коронавируса и которого избиратель не видел во время всей избирательной кампании, набрал 60%.

► Во второй раз победу за мэрское кресло в Киеве получил Виталий Кличко. Тоже с результатом в более 50%.

Это можно объяснить тем, что украинцы хотят стабильности. И во время этой кампании не удалось создать сильного соперника.

Креатив на выборах

Эти выборы также отличились креативом. В день голосования подкупали масками и антикоронавируснимы сумками. В то же время их нельзя назвать грязными. По данным гражданской сети ОПОРА нарушения составили 1%.

Из главных тенденций, которые придут после 25 октября – то что центральная власть ослабнет. А увеличится вес местного самоуправления.

Местные выборы в Украине: главное

25 октября в Украине прошли местные выборы. На них украинцы выбирали глав и депутатов советов в большинстве населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

Местные выборы прошли по новому принципу: избиратели голосовали за кандидата по открытому списку.

В ЦИК сообщили, что явка на местных выборах составила 36,98%. Однако по подсчетам ОПОРЫ она составляет 35,94%. Погрешность их исследования – не более 1,14%.

Больше о том, как состоялись местные выборы в Украине – читайте по ссылке.