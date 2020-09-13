Проголосовать на выборах – обязанность каждого гражданина Украины. Но для 2,5 миллионов совершеннолетних украинцев, имеющих инвалидность, волеизъявление превращается в испытание. Часто избирательные участки расположены на втором этаже, лифтов в здании нет, а пандусы – это редкость. Следующие выборы уже в октябре 2020 года.

Корреспонденты 24 канала проверили, подготовлены ли избирательные участки в разных городах Украины для людей с инвалидностью. И что делать, если места для голосования – недоступны.

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Харьков

Лестница – часто непреодолимое препятствие на избирательный участок для лиц с инвалидностью или пожилых людей. Также они станут проблемой для беременных, родителей с маленькими детьми. Но если попасть внутрь здания еще как-то удастся, дальше ожидает новое испытание.

В Харькове – более 600 участков. И 177 из них расположены на втором этаже, однако лифтов и подъемников нет.



В Украине много избирательных участков, не приспособленных для людей с инвалидностью/Скриншот с видео

Избирательный омбудсмен гражданской сети "Опора" Юрий Чумак рассказал, что во время президентских и парламентских выборов 2019 года было немало случаев, когда люди просто не имели физической возможности проголосовать.

По его словам, можно сделать минимум, чтобы исправить эту ситуацию.

Перенести участки со второго этажа на первый. Поскольку это не требует огромных затрат бюджетных,

– объяснил избирательный омбудсмен ГС "Опора".

Юрий Чумак проанализировал инклюзии на выборах 2019 года, и назвал ситуацию удручающей. Он отметил, что, например, в США помещения сделали доступными из-за протестов и судов. Иски помогут и Украине, считает эксперт.

"Если мы будем подавать в суд и добиваться того, чтобы привлечь к ответственности эти учреждения, и они заплатили огромные штрафы, их владельцы подумают и решат, что легче сделать пандус, чем платить огромные средства", – прокомментировал Юрий Чумак.

Киев

Сколько из 30 тысяч украинских избирательных участков оборудованы пандусами, никто не может сказать. Впрочем одно из столичных помещений для голосований стало более инклюзивным. Это приятно удивило киевлянку Юлию Сачук.



В одной из школ столицы, где находится избирательный участок, установили пандус/Скриншот с видео

Избирательный участок, где она голосует, расположен в школе. В июле 2019 года, когда были внеочередные парламентские выборы, пандуса там еще не было. По ее мнению, доступность нужна не раз в 4 года, а постоянно.

У нас развивается инклюзивное образование. На таком примере мы видим, что пандус появился. В школе, как известно, учатся дети с инвалидностью. То есть, это такой инклюзивный процесс, который не касается только выборов,

– отметила координатор ОО "Борьба за права" Юлия Сачук.

Однако люди с недостатками зрения или слуха не могут полноценно реализовать избирательное право. Участки для них все еще недоступны.

Юлия Сачук объяснила, что для незрячих людей – существует абсолютная недоступность избирательного процесса, ведь они не могут проголосовать самостоятельно, только с помощником. "Это нужно постоянно искать человека, и вопрос – насколько сохраняется тайна выбора", – прокомментировала координатор ОО "Борьба за права".

Девушка заметила, что также часть людей с психосоциальной инвалидностью, на данный момент в Украине законодательством ограничены.

Что говорят в ЦИК

В ЦИК журналистам 24 канала пообещали: уже в октябре 2020 году на выборах для людей с недостатками слуха и зрения будут специальные устройства. Также комиссия рекомендует политическим партиям сопровождать видеоролики сурдопереводом. А вот инклюзивность участков – задача органов власти.

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По словам члена ЦИК Сергея Постивого, избирательный кодекс предусматривает, если помещение невозможно полноценно приспособить, то органы местного самоуправления должны обеспечить доступность этих участков.

Избирательный кодекс установил четкие рамки. Да, мы понимаем, что это 2025 год, но это лучше, чем то, что до этого вообще ничего не происходило,

– отметил Сергей Постивый.

Также избирательный кодекс предусматривает: человек, который не смог проголосовать из-за недоступности участка, может подавать в суд. Фемида обяжет сделать участок доступным. С 2025 года места для голосования должны быть инклюзивными.