Марина Порошенко идет в Киевсовет во главе списка "ЕС"
Жена пятого президента Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская солидарность" на выборах в киевский городской совет. О таком решении объявили на съезде партии.
Жена Порошенко идет в Киевский горсовет
Марина Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет Киева, сообщает 24 канал.
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Ее кандидатуру выдвинули на съезде политсилы 16 сентября.
По словам Марины Порошенко, она не чувствует себя политиком.
Мы идем в Киевсовет, потому что время действительно превратить Киев в европейскую столицу,
– сказала Порошенко.
Она рассказала также о своих предыдущих гуманитарных проектах и планах воплощать похожее в Киеве.
Кто в команде жены пятого президента
- секретарь горсовета Владимир Прокопив;
- экс-нардеп Леонид Емец;
- лидер молодежной организации "ЕС" Динара Хабибуллаева;
- ветеран Александр Погребиский.
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Что известно о Марине Порошенко: коротко
- Родилась в Киеве, окончила Киевский медицинский институт.
- Является кандидатом медицинских наук, работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской больницы.
- Некоторое время руководила фондом Петра Порошенко, а в 2018-2019 годах – Украинским культурным фондом.
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Главные даты местных выборов
- Голосование на местных выборах состоится 25 октября.
- Подсчет голосов закончится до 29 октября.
- До 6 ноября объявят результаты выборов.
- Если ни один кандидат на пост мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, второй тур голосования состоится 15 ноября.
Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала