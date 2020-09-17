Жена пятого президента Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская солидарность" на выборах в киевский городской совет. О таком решении объявили на съезде партии.

Жена Порошенко идет в Киевский горсовет

Марина Порошенко возглавит список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет Киева, сообщает 24 канал.

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Ее кандидатуру выдвинули на съезде политсилы 16 сентября.

По словам Марины Порошенко, она не чувствует себя политиком.

Мы идем в Киевсовет, потому что время действительно превратить Киев в европейскую столицу,

– сказала Порошенко.

Она рассказала также о своих предыдущих гуманитарных проектах и планах воплощать похожее в Киеве.

Кто в команде жены пятого президента

секретарь горсовета Владимир Прокопив;

экс-нардеп Леонид Емец;

лидер молодежной организации "ЕС" Динара Хабибуллаева;

ветеран Александр Погребиский.

Важно! Партия не выдвигает кандидатов на должность Киевского мэра. "Евросолидарность" поддержит действующего мэра Виталия Кличко.

Съезд "Евросолидарности": смотрите видео

Что известно о Марине Порошенко: коротко

Родилась в Киеве, окончила Киевский медицинский институт.

Является кандидатом медицинских наук, работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской больницы.

Некоторое время руководила фондом Петра Порошенко, а в 2018-2019 годах – Украинским культурным фондом.

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Главные даты местных выборов

Голосование на местных выборах состоится 25 октября.

Подсчет голосов закончится до 29 октября.

До 6 ноября объявят результаты выборов.

Если ни один кандидат на пост мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, второй тур голосования состоится 15 ноября.

Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала