О вероятной подделке бюллетеней в Мариуполе сообщили в социальных сетях. Этим фактом заинтересовалась полиция. Правоохранители уже начали проверять информацию.

Правоохранители внесли факт в Единый реестр заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Сейчас информацию проверяют. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Полиция призывает участников избирательного процесса соблюдать закон о подготовке и проведении выборов,

– подчеркнули в МВД.

Махинации с голосами на выборах

На Херсонщине людям платили за то, чтобы они изменили свой адрес проживания перед выборами. Адреса успели сменить более 200 человек. Вознаграждение за это поступило им на карточки. Подкупленные избиратели вообще не должны были приходить голосовать 25 октября. Вместо них бюллетени планировали заполнить члены комиссии.

В Борисполе правоохранители разоблачили сеть подкупа избирателей. Людям предлагали 500 гривен за то, чтобы они проголосовали за соответствующего кандидата.

На Закарпатье кандидат на должность председателя ОТГ для подкупа избирателей нанял ранее судимых людей. Они предлагали местным жителям 1 тысячу гривен за их "голос". Для уверенности злоумышленники требовали у людей копии их паспортов.

Обратите внимание! В полночь 24 октября в Украине начался день тишины перед выборами. Любая политическая агитация запрещена. За нарушение закона предусмотрен штраф 510–850 гривен для граждан и от 850 1360 гривен – для должностных лиц.



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