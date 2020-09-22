В рамках избирательной кампании 2020 года в Украине идут активные подкупы избирателей. Политики не скупятся и предлагают украинцам куриные яйца, полеты на воздушных шарах и горы секонд-хенда.

Агитацию с признаками косвенного подкупа перед местными выборами разоблачила общественная организация "Опора".

Обратите внимание На Херсонщине "Слуга народа" выдвинула на голову ОТО фигуранта дела Гандзюк

Ровно

В Ровно на остановке общественного транспорта местным жителям раздавали куриные яйца с надписью "Герман с яйцами". Очевидно, речь идет о кандидате в мэры города Виталии Германе. Сам политик назвал эту идею "прикольной", однако отрицал свою причастность к аттракциону невиданной щедрости.



В Ровно избирателей пытались подкупить наборами яиц / Фото Типичного Ровно

Киев

Жителей Киева порадовали столами для настольного тенниса и брендированными ракетками. На них красовалась фамилия потенциального кандидата в депутаты Киевского горсовета Александра Пабата. Вот только получить щедрые подарки могли не все желающие, а только те, кто заполнил специальную анкету с персональными данными, местом регистрации и фактического проживания.



Киевлянам раздавали теннисные столы и ракетки / Фото Общественной организации Александра Пабата

Полтава

Впечатления – лучший подарок, потому депутат от "Слуги народа" Сергей Иващенко пытался задобрить избирателей из Полтавы полетом на воздушном шаре. Развлечение провели ко Дню Независимости. В штабе политика рассказали, что аренда шара стоила 10 тысяч гривен. Полетать за счет "Слуги народа" смогли около 170 украинцев.

В Полтаве украинцев катали на воздушных шарах / Фото с фейсбук-страницы "Полтаве изменения"

Одесса

Кандидат в депутаты Одесского облсовета от "Батькивщины" Олег Корженко к победе решил приехать. Аргументируя, что в наше время важно поддерживать почтальонов, он вручил им семь велосипедов.



В Одесской области работницам почты подарили велосипеды / Фото с фейсбук-страницы Олега Корженко

Политик Василий Гуляев, который борется за кресло мэра Черноморска в Одесской области, устроил народные забавы с раздачей секонд-хенда. Гостям также наливали бесплатный кофе в одноразовых чашках с логотипом кандидата и угощали мороженым.



В Одесской области людей пытались подкупить секонд-хендом / Фото "Опоры"