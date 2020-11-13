В каких городах мэров избрали в первом туре выборов: список
В следующие воскресенья 15 и 22 ноября состоятся вторые туры выборов мэра некоторых крупных городов Украины. Впрочем, в 10 областных центрах и отдельных крупных городах второй тур не нужен – там действующих мэров большинство жителей поддержали уже в первом туре.
О городах, в которых действующие городские главы смогли сохранить свои должности уже по итогам первого тура местных выборов, рассказывает 24 канал.
К слову В каких городах Украины будет 2 тур выборов мэра: список
Областные центры, где победу одержали действующие мэры:
- Киев – Виталий Кличко (50,5% голосов);
- Харьков – Геннадий Кернес (60,34% голосов);
- Запорожье – Владимир Буряк (59,99% голосов);
- Винница – Сергей Моргунов (65,9% голосов);
- Чернигов – Владислав Атрошенко (77% голосов);
- Хмельницкий – Александр Симчишин (86,83% голосов);
- Житомир – Сергей Сухомлин (51,38%);
- Ивано-Франковск – Руслан Марцинкив (84,7%);
- Кропивницкий – Андрей Райкович (53,53%);
- Тернополь – Сергей Надал (74,5%).
Мэры областных центров, выигравших выборы в первом туре / Инфографика 24 канала
Крупные города, где выиграли действующие мэры:
- Мариуполь (Донецкая область) – Вадим Бойченко (64,57% голосов);
- Кременчуг (Полтавская область) – Виталий Малецкий (52,08%);
- Белая Церковь (Киевская область) – Геннадий Дикий (57,58%);
- Мелитополь (Запорожская область) – Иван Федоров (59,6%);
- Павлоград (Днепропетровская область) – Анатолий Вершина (57,97%).
К слову, в большинстве областных центрах и городах Украины действующие мэры получили большую поддержку, но им немного не хватило до победы в первом туре. Таковыми являются, например, Андрей Садовый во Львове, Борис Филатов в Днепре и Геннадий Труханов в Одессе.
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