В следующие воскресенья 15 и 22 ноября состоятся вторые туры выборов мэра некоторых крупных городов Украины. Впрочем, в 10 областных центрах и отдельных крупных городах второй тур не нужен – там действующих мэров большинство жителей поддержали уже в первом туре.

О городах, в которых действующие городские главы смогли сохранить свои должности уже по итогам первого тура местных выборов, рассказывает 24 канал.

К слову В каких городах Украины будет 2 тур выборов мэра: список

Областные центры, где победу одержали действующие мэры:

Киев – Виталий Кличко (50,5% голосов);

– Виталий Кличко (50,5% голосов); Харьков – Геннадий Кернес (60,34% голосов);

– Геннадий Кернес (60,34% голосов); Запорожье – Владимир Буряк (59,99% голосов);

– Владимир Буряк (59,99% голосов); Винница – Сергей Моргунов (65,9% голосов);

– Сергей Моргунов (65,9% голосов); Чернигов – Владислав Атрошенко (77% голосов);

– Владислав Атрошенко (77% голосов); Хмельницкий – Александр Симчишин (86,83% голосов);

– Александр Симчишин (86,83% голосов); Житомир – Сергей Сухомлин (51,38%);

– Сергей Сухомлин (51,38%); Ивано-Франковск – Руслан Марцинкив (84,7%);

– Руслан Марцинкив (84,7%); Кропивницкий – Андрей Райкович (53,53%);

– Андрей Райкович (53,53%); Тернополь – Сергей Надал (74,5%).

Мэры областных центров, выигравших выборы в первом туре / Инфографика 24 канала

Крупные города, где выиграли действующие мэры:

Мариуполь (Донецкая область) – Вадим Бойченко (64,57% голосов);

Кременчуг (Полтавская область) – Виталий Малецкий (52,08%);

Белая Церковь (Киевская область) – Геннадий Дикий (57,58%);

Мелитополь (Запорожская область) – Иван Федоров (59,6%);

Павлоград (Днепропетровская область) – Анатолий Вершина (57,97%).

К слову, в большинстве областных центрах и городах Украины действующие мэры получили большую поддержку, но им немного не хватило до победы в первом туре. Таковыми являются, например, Андрей Садовый во Львове, Борис Филатов в Днепре и Геннадий Труханов в Одессе.