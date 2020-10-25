Кто победил на выборах мэров, городских и областных советов на местных выборах 2020: результаты экзитполов / Коллаж 24 канала

25 октября в Украине состоялись очередные парламентские выборы. На них выбирали, в частности, мэров, а также депутатов городских и областных советов. Какими были результаты экзитполов в каждом областном центре и в больших городах Украины – читайте дальше.