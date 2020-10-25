Как проголосовали на местных выборах в больших городах Украины: результаты экзитполов
25 октября в Украине состоялись очередные парламентские выборы. На них выбирали, в частности, мэров, а также депутатов городских и областных советов. Какими были результаты экзитполов в каждом областном центре и в больших городах Украины – читайте дальше.
Киев
Кто стал мэром Киева: что говорят экзитполы
Интересно Как голосовали на местных выборах известные политики и деятели: фото и видео
Данные экзитпола по заказу студии Савика Шустера
- Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" – 45,93%
- Александр Попов, ОПЗЖ – 9,62%
- Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8,53%
- Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 7,82%
- Сергей Притула, "Голос" – 727%
- Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,81%
- Игорь Смешко, "Сила и честь" – 3,73%
- Александр Омельченко, "Единство" – 2,69%
- Андрей Ильенко, ВО "Свобода" – 2,48%
- Николай Томенко, "Родная страна" – 2,11%.
Данные группы "Рейтинг"
- Виталий Кличко, действующий мэр Киева, партия "УДАР" – 47,8%,
- Александр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,
- Сергей Притула, "Голос" – 8,3%,
- Ирина Верещук, "Слуга народа" – 8%,
- Алексей Кучеренко, "Батькивщина" – 6,3%,
- Андрей Пальчевский, самовыдвиженец – 4,5%,
- Игорь Смешко, "Сила и честь" – 3,4%,
- Александр Омельченко, "Единство" – 2,6%,
- Андрей Ильенко, ВО "Свобода" – 2,2%,
- Николай Томенко, "Родная страна" – 2,2%,
- Борислав Береза, "Экопартия Березы" – 1,1%,
- Юрий Левченко, "Народовластие" – 0,9%,
- Сергей Гусовский, "За майбутнє" – 0,6%,
- Егор Фирсов, "Экологическая альтернатива" – 0,5%,
- Виктор Петрук, "Гражданское движение "Хвиля" – 0,3%,
- Максим Гольдарб, самовыдвиженец – 0,3%,
- Диана Гранцева, самовыдвиженка – 0,3%,
- Михаил Поживанов, "Радикальная партия" – 0,3%,
- Сергей Шахов, "Наш край" – 0,2%,
- Елена Филонова, "Вместе сила" – 0,1%.
Результаты экзитполов на выборах в Киевский горсовет
Данные экзитпола по заказу студии Савика Шустера
- УДАР – 19,74%,
- "Европейская Солидарность" – 17,76%,
- "Слуга народа" – 10,28%,
- "Голос" – 7,2%,
- ВО "Батькивщина" – 8,61%.
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,77%,
- Партия "Единство Александра Омельченко" – 6,94%,
- "Голос" – 5,65%,
- "Сила и честь" – 4,53%,
- "Победа Пальчевского" – 4,08%,
- "Свобода" – 3,71%.
Данные группы "Рейтинг"
- "УДАР" – 21,3%,
- "Европейская Солидарность" – 18%,
- "Слуга народа" – 9,5%,
- "Голос" – 7,2%,
- Партия "Единство Александра Омельченко" – 6,8%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,7%,
- ВО "Батькивщина" – 6,6%.
Для партий проходным барьером является 5%. По результатам экзитполов, его преодолевают 7 политических сил.
Львов
Кто стал мэром Львова: что говорят экзитполы
Данные социологического агентства Fama
- Андрей Садовый ("Самопомич") – 38%,
- Олег Синютка ("Европейская Солидарность") – 28%,
- Руслан Кошулинский ("Свобода") – 10%,
- Ярослав Рущишин ("Голос") – 5%,
- Игорь Васюник (самовыдвиженец) – 4%,
- Игорь Зинкевич ("Варта") – 3%,
- Юлия Гвоздович ("Украинская галицкая партия") – 3%,
- Оксана Юринец (УДАР) – 2%,
- Тарас Кльофа ("Слуга народа") – 2%,
- Игорь Кузьмак ("Народный рух Украины") – 1%,
- Назарий Брезицкий (самовыдвиженец) – 1%.
Все остальные набрали 0%. Испортили бюллетень 2% избирателей.
Результаты экзитполов на выборах во Львовский горсовет
Данные социологического агентства Fama
- "Европейская солидарность" – 28%,
- "Самопомич" – 21%,
- "Голос" – 12%,
- "Варта" – 6%,
- "Свобода" – 6%,
- "Слуга народа" – 5%,
- "Украинская галицкая партия" – 5%,
- "Сила и честь" – 3%,
- "Батькивщина" – 3%,
- "Гражданская позиция" – 3%.
Таким образом преодолеть 5% барьер и пройти во Львовский городской совет смогли сразу 7 политических сил. Эти данные также опубликовало агентство Fama по опросу по состоянию на 19 часов. Погрешность составляет 1,9%.
Харков
Кто стал мэром Харькова: что говорят экзитполы
Данные экзитпола по заказу студии Савика Шустера
Результаты экзитполов на выборах мэра Харькова
- Олег Абрамичев, политическая партия "Европейская Солидарность" – 6,23%
- Валерий Безлепкин, самовыдвижение
- Ирина Денисова, политическая партия "За майбутнє"
- Михаил Добкин, самовыдвижение
- Геннадий Кернес, политическая партия "Блок Кернеса – успешный Харьков" – 57,9%
- Алексей Кучер, политическая партия "Слуга народа" – 11,98%
- Сергей Кушнарев, политическая партия "Победа Пальчевского"
- Георгий Лаговский, политическая партия "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко"
- Александра Нарыжная, политическая партия "Голос"
- Наталья Пилипенко, самовыдвижение
- Игорь Приходько, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина"
- Никита Соловьев, политическая партия "Демократична сокира"
- Александр Фельдман, политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12,12%
- Игорь Черняк, политическая партия "Блок Светличной Разом!" – 4,51%
Результаты экзитполов на выборах в Харьковский горсовет
Данные экзитпола по заказу студии Савика Шустера
- Блок Кернеса – успешный Харьков! – 39,52%
- Блок Светличной Разом! – 5,42%
- Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 1,45%
- Всеукраинское объединение "Свобода"
- Голос – 2,12%
- Демократична сокира – 1,13%
- Европейская Солидарность – 9,17%
- За майбутнє
- Наш Край – 1,66%
- ОПЗЖ – 16,99%
- Партия Шария – 6,41%
- Партия Пенсионеров Украины
- победа Пальчевского
- Слуга народа – 12,39%
- УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко
Одесса
Кто стал мэром Одессы: что говорят экзитполы
Данные экзитполов агентства Liberty Report
- Геннадий Труханов, партия "Доверяй делам" – 34,40%
- Николай Скорик, ОПЗЖ – 17,93%,
- Олег Филимонов, "Слуга народа" – 13,75%,
- Петр Обухов, ЕС – 12,52%,
- Сергей Кивалов – 5,44%,
- Евгений Червоненко – 3,56%,
- Сергей Калинчук – 3,08%,
- Эдуард Гурвиц, "Блок Эдуарда Гурвица" – 2,75%,
- Олег Михайлик – 1,32%,
- Марья Трунина – 0,84%.
Результаты экзитполов на выборах в Одесский горсовет
Данные экзитполов агентства Liberty Report
- "Доверяй делам" – 23,77%.
- ОПЗЖ – 22,38%,
- "Слуга народа" – 15,95%,
- "Европейская Солидарность" – 12,72%,
- "Партия Шария" – 7,63%.
- "Украинская морская партия" – 4,16%
- "За майбутнє" – 3,32%..
- "Сила и честь" – 2,09%.
- "Батькивщина" – 1,80%
- Блок Эдуарда Гурвица – 1,56%.
Таким образом проходной барьер в 5% преодолевают 5 партий.