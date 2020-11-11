Не Минздравом единым: Максим Степанов прошел в Одесский областной совет
Министр здравоохранения Максим Степанов на местных выборах 25 октября возглавил список "Слуги народа" в Одесский областной совет. Чиновник получил достаточно голосов, чтобы получить депутатский мандат.
Одесская областная ТИК установила результаты голосования 25 октября, согласно которым 84 кандидата набрали достаточно голосов. Об этом говорится в протоколе комиссии.
К теме Официальные результаты выборов в Одессе: мэра изберут во втором туре, кто в городском и облсовете
В облсовет Одесской области прошли и несколько нардепов
Кроме министра Степанова, в Одесский облсовет прошли также несколько действующих нардепов. В частности, представитель "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, ОПЗЖ – Вадим Рабинович и еще один парламентарий от "Слуги народа" Сергей Колебошин.
Попал и в облсовет, и одновременно победил на выборах мэра Черноморска выдвиженец от "За майбутнє" Василий Гуляев.
Какие партии прошли в облсовет
- ОПЗЖ – 26,81%;
- "Слуга народа" – 17,55%;
- "Доверяй делам" – 11,8%;
- "Европейская Солидарность" – 10,37%;
- "За будущее" – 10,01%;
- "Родина" – 6,84%;
- "Партия Шария" – 5,09%.
Планирует ли Степанов покидать пост министра ради депутатства?
Еще во время избирательной кампании чиновник отметил, что стремится усилить команду президента в Одесской области, однако это не повлияет на его работу во главе Минздрава.
Поделиться новостью