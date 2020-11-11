Министр здравоохранения Максим Степанов на местных выборах 25 октября возглавил список "Слуги народа" в Одесский областной совет. Чиновник получил достаточно голосов, чтобы получить депутатский мандат.

Одесская областная ТИК установила результаты голосования 25 октября, согласно которым 84 кандидата набрали достаточно голосов. Об этом говорится в протоколе комиссии.

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В облсовет Одесской области прошли и несколько нардепов

Кроме министра Степанова, в Одесский облсовет прошли также несколько действующих нардепов. В частности, представитель "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, ОПЗЖ – Вадим Рабинович и еще один парламентарий от "Слуги народа" Сергей Колебошин.

Попал и в облсовет, и одновременно победил на выборах мэра Черноморска выдвиженец от "За майбутнє" Василий Гуляев.

Какие партии прошли в облсовет

ОПЗЖ – 26,81%;

"Слуга народа" – 17,55%;

"Доверяй делам" – 11,8%;

"Европейская Солидарность" – 10,37%;

"За будущее" – 10,01%;

"Родина" – 6,84%;

"Партия Шария" – 5,09%.

Планирует ли Степанов покидать пост министра ради депутатства?

Еще во время избирательной кампании чиновник отметил, что стремится усилить команду президента в Одесской области, однако это не повлияет на его работу во главе Минздрава.

Больше о результатах местных выборов-2020 можно прочитать здесь.