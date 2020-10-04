Миссия выполнена: Добкин снялся с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса
Бывший нардеп Михаил Добкин 4 октября снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова. Политик заверил, что сделал это в пользу действующего городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
Добкин пожелал Кернесу выздоровления от коронавируса и победы на выборах. О решении снять кандидатуру политик сообщил в своем телеграм-канале.
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Он постепенно выздоравливает и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена,
– написал Добкин.
Намерения Добкина баллотироваться в мэры удивили общество, ведь он давно дружил с Кернесом. В 2006 – 2010 годах Добкин был мэром Харькова, а в 2010 – 2014 стал главой Харьковской ОГА. Кернес возглавил городской совет, когда Добкин покинул пост.
Добкин подал кандидатуру на пост городского головы 23 сентября. Кернес находился на лечении в Германии.
По информации HARKIV Today, действующего мэра возмутило решение Добкина. Кернес считал, что это "попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому". Поэтому не прошло и двух недель, как Добкин решил прекратить политическую борьбу "за кресло городского головы".
Коронавирус у Кернеса: что известно
- Болезнь у политика диагностировали 14 сентября. Тогда появились слухи, что он находится в коме.
- 17 сентября сообщили, что Кернеса перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
- Уже 18 сентября состояние мэра улучшилось.
- 2 октября Кернес получил "отрицательный" тест на коронавирус. Однако, чтобы убедиться в выздоровлении, нужно сдать еще один.