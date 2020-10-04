Бывший нардеп Михаил Добкин 4 октября снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова. Политик заверил, что сделал это в пользу действующего городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Добкин пожелал Кернесу выздоровления от коронавируса и победы на выборах. О решении снять кандидатуру политик сообщил в своем телеграм-канале.

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Он постепенно выздоравливает и участвует в выборах мэра. На этом моя миссия выполнена,

– написал Добкин.

Намерения Добкина баллотироваться в мэры удивили общество, ведь он давно дружил с Кернесом. В 2006 – 2010 годах Добкин был мэром Харькова, а в 2010 – 2014 стал главой Харьковской ОГА. Кернес возглавил городской совет, когда Добкин покинул пост.

Добкин подал кандидатуру на пост городского головы 23 сентября. Кернес находился на лечении в Германии.

По информации HARKIV Today, действующего мэра возмутило решение Добкина. Кернес считал, что это "попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому". Поэтому не прошло и двух недель, как Добкин решил прекратить политическую борьбу "за кресло городского головы".

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