Выборы в Киеве хотели провести под трендом горячего рейтинга Зеленского. Ранее в "Слуге народа" ставили на 8 декабря, эту дату обсуждали довольно эмоционально. И в конце концов поняли, что социология сейчас не дает достаточно голосов кандидатам от действующего президента.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

Интересно! Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?

По его словам, от президента Зеленского есть несколько кандидатов в мэры Киева. Но пока среди них еще нет яркого лидера.

Это будет уникальная кампания. В ней будет снова много эмоций и эпатажа. Мы будем видеть карнавал кандидатов, много цвета. Это будет батл видеороликов, батл креатива в соцсетях. Батл вообще на улицах Киева, думаю,

– считает эксперт.

Он подчеркнул, что во время этой кампании все будут работать на то, чтобы победить Кличко. Потому что пока он является топовым кандидатом. Хотя и по нему есть вопросы, особенно по Шулявском мосту.

"Вопрос стихийной застройки в Киеве тоже не решен. Очевидно, все эти истории будут поднимать, чтобы снизить его рейтинг", – добавил Семенюк.

Когда могут состояться выборы мэра столицы и Киевсовета

Отметим, что 4 сентября правительство приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. 3 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении закон "О столице Украины – город-герой Киев". Этим законом предусматривается, в частности, разделение должностей мэра Киева и председателя КГГА, восстановление райсоветов и создания Киевского магистрата.



Изменения законодательства, особенно в части перераспределения полномочий органов местного самоуправления, дают основания для объявления досрочных выборов. Фракция "Слуга народа" сначала озвучивала дату – 8 декабря 2019 года. Сейчас, как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, выборы Киевсовета и мэра столицы состоятся вместе с местными выборами по всей Украине весной 2020 года. Учитывая то, что закон о столице принят только в первом чтении.

Семенюк убежден, что выборы состоятся все же весной 2020 года. Однако стоит помнить, что у мэра забрали ключевые полномочия администрирования. Теперь их будет выполнять уже новоназначенный глава Кабмина.

Тогда мэр будет таким свадебным генералом, который будет торговать лицом. Который не будет выполнять серьезной работы, а будет в определенной степени церемониальным ведущим,

– предположил он.

"Очевидно, мэру будет важно найти понимание с главой администрации. Если это удастся, столица будет продвигаться. Если между ними будет конфронтация, очевидно, что жители Киева от этого не выиграют", – подытожил эксперт.